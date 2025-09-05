Cruzeiro x Atlético-MG: dupla titular vira dúvida para confronto da Copa do Brasil

O Cruzeiro pode ter duas baixas importantes para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, contra o Atlético-MG. O meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge se tornaram dúvidas para o clássico.

Nesta sexta-feira (5), a Raposa informou que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda durante o treinamento da manhã. O atleta passará por exames, ainda nesta tarde, e por nova avaliação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro no sábado (6), quando o restante do elenco terá folga, para saber a gravidade.

Já Kaio Jorge sentiu uma lesão muscular na coxa durante a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 contra o Chile, na noite de quinta-feira (4), no Maracanã, pelas Eliminatórias. O atacante foi cortado pelo técnico Carlo Ancelotti, que convocou o meia Andreas Pereira, do Palmeiras, para o confronto contra a Bolívia na terça-feira (9), às 20h30, em El Alto, o estádio mais alto do mundo.

O Cruzeiro aguarda Kaio Jorge no sábado, na Toca da Raposa, para identificar o grau da lesão e o tempo de recuperação, além de iniciar o tratamento. Vale lembrar que o jogador já havia sido substituído no intervalo contra São Paulo, antes da parada na Data Fifa, por desgaste muscular.

Por outro lado, o atacante Wanderson não teve lesão constatada no joelho direito pelo choque no duelo diante do Tricolor paulista, no sábado (30), pelo Brasileirão. Mesmo assim, o atleta não participou da atividade desta sexta-feira e acumula três dias sem treinar.

Com essas dúvidas, o técnico Leonardo Jardim se prepara para a partida decisiva da semana que vem. Na ida, o Cruzeiro venceu o Galo por 2 a 0, na Arena MRV, poderá perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil.

Cruzeiro fecha elenco para restante da temporada com 31 atletas

Com quatro contratações na janela de transferências, encerrada na terça-feira (2), o Cruzeiro definiu o elenco para o restante da temporada 2025. O técnico Leonardo Jardim agora conta com 31 jogadores na Toca da Raposa.

O perfil dos reforços mostra que o investimento teve como foco atletas jovens, que podem dar retorno técnico no curto prazo e financeiro a longo prazo, com possíveis transferências. A Raposa contratou dois atacantes, o colombiano Sinisterra, de 26 anos (o mais velho dos reforços) e o equatoriano Keny Arroyo, de 19; o volante Ryan Guilherme, de 22, e o lateral-direito Kauã Moraes, de 18. Leonardo Jardim também poderá contar, em breve, com o zagueiro João Marcelo, recuperado de cirurgia no joelho direito.

Nesta janela, apenas dois jogadores deixaram a Toca da Raposa: o atacante Lautaro Díaz, emprestado ao Santos, e o meia Rodriguinho, cedido ao Ceará – o atacante argentino Dinenno foi negociado com o São Paulo na janela anterior, durante o Mundial de Clubes da Fifa.