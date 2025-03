O Municipal de El Alto, segundo estádio mais alto do mundo, receberá um confronto decisivo pelas Eliminatórias Sul-Americanas nesta terça-feira (25). Bolívia e Uruguai se enfrentam pela 14ª rodada da competição, mirando uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O palco, localizado na cidade homônima, possui capacidade para 25 mil torcedores, e se localiza a assustadores 4.070m acima do nível do mar. Inaugurado em 2017, o campo pertence diretamente ao governo local, mas recebe partidas do Always Ready, cada vez mais tradicional em competições continentais.

No ranking de estádios mais altos do mundo, El Alto fica atrás apenas do Estádio Daniel Alcides Carrión, em Cerro de Pasco, no Peru, que tem uma altitude de 4.378m. Ainda que forneçam condições de jogo amplamente diferentes de quem não está acostumado a subir as montanhas do continente, os dois estão dentro das normas da Fifa.

A seleção da Bolívia subiu quatro centenas de metros para se beneficiar ainda mais do artefato da altitude. Antes, La Verde jogava no Hernando Siles, do Bolívar, a pouco mais de 3,6 mil metros. Porém, nestas Eliminatórias, se tornou comum jogar em El Alto, para complicar ainda mais a vida de quem visita o país.

Municipal de El Alto é o segundo estádio mais alto do mundo (Foto: Reprodução/Always Ready)

🤔 O que pode acontecer na altitude?

Os efeitos das grandes elevações no corpo humano variam proporcionalmente de acordo com o nível. Ou seja, quanto mais alto, mais prejudicial para o organismo. Isso acontece por conta do ar cada vez mais rarefeito conforme subimos (pouca presença de oxigênio), o que afeta a respiração, o coração e os músculos, entre outros. No entanto, o ser humano pode sentir a diferença só a partir dos 1.500 metros.

As grandes elevações costumam afetar diretamente o organismo dos seres humanos, independente de atletas ou não. Conforme a altura aumenta, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, tem a presença de oxigênio diminuída. As consequências são nítidas: a respiração se torna mais difícil, e órgãos e músculos também têm sua ação prejudicada.

Entre os sintomas mais comuns, estão náuseas, vômitos, dores de cabeça, indisposição e a conhecida falta de ar. Antes e depois das partidas, é comum ver jogadores se utilizando de máscaras e cilindros de oxigênio para auxiliar no metabolismo. No Municipal, o risco de edema cerebral também se torna uma preocupação; entretanto, o distúrbio é mais comum acima de cinco mil metros, e não há prática de futebol profissional nesta altura.

🏟️ Bolívia e Uruguai se enfrentam no segundo estádio mais alto do mundo

Dentro de seu planejamento, o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, optou por não levar à Bolívia parte de seu elenco, visto que convocou 38 atletas justamente para variá-los entre as partidas. Entre os cortados, estão Pumita Rodríguez, do Vasco, e Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo - o último por lesão no duelo com a Argentina.

Os mandantes do confronto têm 13 pontos e estão no sétimo lugar, que dá vaga para a repescagem da Fifa. Por outro lado, a Celeste, com 20, ocupa a quarta colocação, e um triunfo a colocaria mais perto da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 17h (de Brasília) desta terça-feira (25), com promessa de caldeirão em El Alto.