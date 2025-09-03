Com ausência de atacante, jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos

Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos na tarde desta quarta-feira (3), na Toca da Raposa, iniciando a preparação para o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira (11), contra o Atlético-MG, às 19h30, no Mineirão, com todos os ingressos já vendidos. O atacante Wanderson, que deixou o jogo contra o São Paulo, sábado (30), com dores no joelho direito, não participou das atividades no campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro informou que exames não apontaram lesão no joelho de Wanderson, que seguirá em tratamento nos próximos dias, com previsão de ser liberado para o clássico contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Como a equipe celeste venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV, poderá perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil.

O meia Christian, que levou um pisão no pé no jogo contra o Atlético-MG e ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, está totalmente recuperado e treinou normalmente nesta quarta-feira (3), na Toca da Raposa.

continua após a publicidade

Reforços do Cruzeiro: Ryan Guilherme, Keny Arroyo e Kauã Moraes (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Também participaram do treinamento dois dos reforços apresentados nesta quarta-feira (3): o atacante equatoriano Keny Arroyo e o volante Ryan Guilherme. O lateral-direito Kauã Moraes está na fase final de recuperação da contusão sofrida no joelho direito em agosto, quando ainda jogava pelo Athletico-PR. Os três, no entanto, não podem enfrentar o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Outra novidade no treino foi a presença do meio Cauan Baptistella, destaque da equipe Sub-20 do Cruzeiro, que vem sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️Atacante Arroyo chega ao Cruzeiro com objetivo de voltar à Seleção Equatoriana

Convocados do Cruzeiro voltam aos treinos na véspera do clássico

Os dois jogadores que estão servindo à Seleção Brasileira, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge, voltam à Toca da Raposa na véspera do clássico, dia 10, e poderão participar da última atividade antes da partida pela Copa do Brasil.

A programação de treinos para esta semana estabelece atividade em um período nesta quinta-feira (4) e na sexta-feira (5), ambas pela manhã. Para o sábado (6), está programado um descanso, com retorno à Toca da Raposa no domingo (7).