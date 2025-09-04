Cruzeiro fecha elenco para restante da temporada com 31 atletas

Com quatro contratações na janela de transferências encerrada terça-feira (2), o Cruzeiro definiu o elenco para o restante da temporada 2025. O técnico Leonardo Jardim agora conta com 31 jogadores na Toca da Raposa. O perfil dos reforços mostra que o investimento teve como foco atletas jovens, que podem dar retorno técnico no curto prazo e financeiro a longo prazo, com possíveis transferências.

O Cruzeiro contratou dois atacantes, o colombiano Sinisterra, de 26 anos (o mais velho dos reforços) e o equatoriano Keny Arroyo, de 19; o volante Ryan Guilherme, de 22, e o lateral-direito Kauã Moraes, de 18. Leonardo Jardim também poderá contar, em breve, com o zagueiro João Marcelo, recuperado de cirurgia no joelho direito.

Nesta janela, apenas dois jogadores deixaram a Toca da Raposa: o atacante Lautaro Díaz, emprestado ao Santos, e o meia Rodriguinho, cedido ao Ceará – o atacante argentino Dinenno foi negociado com o São Paulo na janela anterior, durante o Mundial de Clubes da Fifa.

As contratações do Cruzeiro procuraram sanar deficiências no grupo apontadas por Leonardo Jardim. A principal delas era de atacante velozes pela beirada do campo, características de Sinisterra e Arroyo. Ryan Guilherme passa a ser mais uma opção para primeiro volante, que contava apenas com Lucas Romero e Walace, este pouco aproveitado na equipe. E Kauã Moraes reforça a lateral direita, que, por mais de uma vez, ficou sem os jogadores que revezam na posição, William e Fagner.

Média de idade do elenco do Cruzeiro é de 26 anos

A média de idade do grupo de jogadores do Cruzeiro é de 26 anos – 17 dos 31 atletas têm essa idade ou menos. Em relação ao time titular que vem atuando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a média sobe para 29 anos, com apenas três jogadores com menos de 26: o lateral Kaiki, o meia Christian e o atacante Kaio Jorge.

Acima de 30 anos, o Cruzeiro conta com apenas sete jogadores: os titulares Cássio, Villalba, Lucas Romero e Lucas Silva mais os reservas Fagner, Eduardo e Bolasie (veja abaixo a idade de cada jogador da equipe celeste).

Cássio é o jogador mais velho do elenco do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

As recentes contratações do Cruzeiro, além de reduzirem a média de idade do grupo, aumentaram o número de estrangeiros na Toca da Raposa. Agora são seis jogadores de outras nacionalidades: os argentinos Lucas Romero e Villalba, o paraguaio Gamarra, o franco-congolês Bolasie, o equatoriano Arroyo e o colombiano Sinisterra.

Veja a idade dos jogadores do atual elenco do Cruzeiro

Goleiros

Cássio, 38

Léo Aragão, 23

Otávio, 19

Zagueiros

Fabrício Bruno, 29

Villalba, 31

João Marcelo, 25

Jonathan Jesus, 21

Gamarra, 24

Laterais

William, 30

Fagner, 36

Kauã Moraes, 18

Kaiki, 22

Kauã Prates, 17

Meio-campistas

Lucas Romero, 31

Lucas Silva, 32

Walace, 30

Christian, 24

Matheus Henrique, 27

Murilo Rhikman, 19

Ryan Guilherme, 22

Japa, 21

Matheus Pereira, 29

Eduardo, 35

Atacantes