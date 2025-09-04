Cruzeiro fecha elenco para restante da temporada com 31 atletas
Os quatro recém-contratados reduzem média de idade do grupo cruzeirense
Com quatro contratações na janela de transferências encerrada terça-feira (2), o Cruzeiro definiu o elenco para o restante da temporada 2025. O técnico Leonardo Jardim agora conta com 31 jogadores na Toca da Raposa. O perfil dos reforços mostra que o investimento teve como foco atletas jovens, que podem dar retorno técnico no curto prazo e financeiro a longo prazo, com possíveis transferências.
O Cruzeiro contratou dois atacantes, o colombiano Sinisterra, de 26 anos (o mais velho dos reforços) e o equatoriano Keny Arroyo, de 19; o volante Ryan Guilherme, de 22, e o lateral-direito Kauã Moraes, de 18. Leonardo Jardim também poderá contar, em breve, com o zagueiro João Marcelo, recuperado de cirurgia no joelho direito.
Nesta janela, apenas dois jogadores deixaram a Toca da Raposa: o atacante Lautaro Díaz, emprestado ao Santos, e o meia Rodriguinho, cedido ao Ceará – o atacante argentino Dinenno foi negociado com o São Paulo na janela anterior, durante o Mundial de Clubes da Fifa.
As contratações do Cruzeiro procuraram sanar deficiências no grupo apontadas por Leonardo Jardim. A principal delas era de atacante velozes pela beirada do campo, características de Sinisterra e Arroyo. Ryan Guilherme passa a ser mais uma opção para primeiro volante, que contava apenas com Lucas Romero e Walace, este pouco aproveitado na equipe. E Kauã Moraes reforça a lateral direita, que, por mais de uma vez, ficou sem os jogadores que revezam na posição, William e Fagner.
Média de idade do elenco do Cruzeiro é de 26 anos
A média de idade do grupo de jogadores do Cruzeiro é de 26 anos – 17 dos 31 atletas têm essa idade ou menos. Em relação ao time titular que vem atuando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a média sobe para 29 anos, com apenas três jogadores com menos de 26: o lateral Kaiki, o meia Christian e o atacante Kaio Jorge.
Acima de 30 anos, o Cruzeiro conta com apenas sete jogadores: os titulares Cássio, Villalba, Lucas Romero e Lucas Silva mais os reservas Fagner, Eduardo e Bolasie (veja abaixo a idade de cada jogador da equipe celeste).
As recentes contratações do Cruzeiro, além de reduzirem a média de idade do grupo, aumentaram o número de estrangeiros na Toca da Raposa. Agora são seis jogadores de outras nacionalidades: os argentinos Lucas Romero e Villalba, o paraguaio Gamarra, o franco-congolês Bolasie, o equatoriano Arroyo e o colombiano Sinisterra.
Veja a idade dos jogadores do atual elenco do Cruzeiro
Goleiros
- Cássio, 38
- Léo Aragão, 23
- Otávio, 19
Zagueiros
- Fabrício Bruno, 29
- Villalba, 31
- João Marcelo, 25
- Jonathan Jesus, 21
- Gamarra, 24
Laterais
- William, 30
- Fagner, 36
- Kauã Moraes, 18
- Kaiki, 22
- Kauã Prates, 17
Meio-campistas
- Lucas Romero, 31
- Lucas Silva, 32
- Walace, 30
- Christian, 24
- Matheus Henrique, 27
- Murilo Rhikman, 19
- Ryan Guilherme, 22
- Japa, 21
- Matheus Pereira, 29
- Eduardo, 35
Atacantes
- Kaio Jorge, 23
- Wanderson, 30
- Gabigol, 29
- Marquinhos, 22
- Bolasie, 36
- Kaique Kenji, 19
- Sinisterra, 26
- Arroyo, 19
