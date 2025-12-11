Leonardo Jardim abre o jogo sobre situação de Villalba

Além da derrota por 1 a 0 dentro de casa para o Corinthians no Mineirão pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda deve ter duas baixas para o jogo de volta: Lucas Villalba e Lucas Romero.

continua após a publicidade

Após a partida da última quarta-feira (10), o treinador Leonardo Jardim abriu o jogo sobre a situação de Lucas Villalba e explicou porque não substituiu o defensor antes do intervalo.

– O Lucas Villalba teve um problema perto dos 40 minutos. Eu assumi que estava bem. Mandamos aquecer o Jonathan. Mas verificamos que ele não estava bem. Mas se fizéssemos uma substituição aos 47, perderíamos uma parada. Com certeza, ele teve dificuldades no fim. Mas eu assumi que estava bem, era uma situação de saída rápida. O doutor disse que o jogador queria tentar. Mas avaliamos no intervalo que não estava em condições – explicou o comandante.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Agora, Leonardo Jardim terá que escolher o substituto de Lucas Villalba para o jogo contra o Corinthians no domingo (14). No elenco, Jonathan Jesus e João Marcelo são opções, mas a tendência é que o primeiro seja escalado.

– Temos alguns jogadores que vão jogar, diferente dos de hoje. Temos um elenco, Walace, o Matheus Henrique, que podem fazer a função. No lugar do Villalba temos o Jonathan. Não preocupa porque o elenco ao longo da temporada mostrou que temos saídas. Eu achava que teríamos o apoio na Toca para esse jogo. Peço aos torcedores que nos deram apoio nos outros jogos, que nos façam uma visita para motivar esses jogadores. O trabalho que fizeram durante a temporada é importante para chegarmos a mais uma final – projetou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro voltará a enfrentar o Corinthians no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Para se classificar, a equipe mineira precisa de uma vitória por dois ou mais gols, ou por um de diferença para levar a disputa para os pênaltis.