Arroyo chega ao Cruzeiro com objetivo de voltar à Seleção Equatoriana

O atacante Keny Arroyo, de 19 anos, espera que as atuações com a camisa do Cruzeiro possam fazer com que seja convocado para a Seleção Equatoriana que vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

- Vim ao Cruzeiro para dar o meu melhor, fazer gols, dar assistências, porque é o que todo jogador sonha: estar na seleção e sobretudo jogar uma Copa do Mundo. O Mundial está muito próximo. Estou ansioso por demonstrar e poder voltar à Seleção – disse Arroyo, na apresentação na Toca da Raposa, na tarde desta quarta-feira (3).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pela Seleção Equatoriana, Arroyo disputou duas partidas nas Eliminatórias Sul-Americanas, em outubro e novembro do ano passado. O Equador ocupa a segunda colocação, ao lado do Brasil, e já está classificado para a Copa.

continua após a publicidade

Desde o início das negociações com o Besiktas, da Turquia, Keny Arroyo demonstrou muita vontade de vir para o Cruzeiro. O jogador falou sobre esse interesse:

- Eu me alegrei muito quando soube do interesse do Cruzeiro e falei com meus pais. Agradeço muito ao presidente, que fez o possível para isto. Estou muito feliz por estar aqui no Cruzeiro. Agradeço à torcida, que estava mandando mensagens. Isso dá muita confiança. Aos companheiros que nos abraçam e mostram que é uma família muito unida – afirmou Arroyo, que vai usar a camisa 99.

continua após a publicidade

Atacante Keny Arroyo com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Arroyo revelou que conversou com o atacante argentino Lautaro Díaz, com quem jogou no Independiente del Valle e que se transferiu para o Santos, para pegar informações sobre o Cruzeiro:

- O que sei do Cruzeiro é que é um clube muito grande e campeão. Estou com muita vontade de jogar aqui e vamos enfrentar isso da melhor maneira. Conversei com o Lautaro e sei que é um grupo muito unido – contou o atacante equatoriano.

➡️Ryan Guilherme espera conquistar vaga na equipe do Cruzeiro nos treinos

Arroyo garante que está pronto para estrear com a camisa do Cruzeiro

Arroyo também falou sobre suas características e como está fisicamente:

- Sou extremo direito, gosto de driblar, chutar. Tenho também um trabalho defensivo, mas creio que isso será demonstrado em campo. Fisicamente, estou muito bem. Não poderei jogar a próxima partida, por causa da documentação, mas, contra o Bahia, estarei disponível para a direção técnica – disse.

O atacante não poderá estrear na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, dia 11, no Mineirão, porque as inscrições para a competição somente podem ser feitas antes de cada fase. Arroyo estará à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Bahia, em Salvador, pelo Brasileiro, dia 15.