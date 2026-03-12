O reencontro de Gerson com a torcida do Flamengo não foi nada amigável. Chamado de "mercenário" em diversos momentos, ele viu até mesmo seu pai e empresário ser retirado de um dos setores do estádio após confusão com torcedores.

No intervalo, enquanto o Flamengo vencia por 1 a 0, Marcão, pai de Gerson, passou a ser alvo de xingamentos e vaias de torcedores que estavam ao seu redor, no setor Maraca Mais. Diante da tensão, para evitar que a situação se agravasse, seguranças do estádio retiraram o empresário do local.

Na manhã desta quinta-feira (12), Marcão deixou um forte recado para os torcedores do Flamengo que o atacaram verbalmente no estádio carioca.

Marcão faz desabafo após ser hostilizado no Maracanã

"Aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo não são torcedores do Flamengo. Eles deixaram de assistir ao jogo e de comemorar a vitória do seu próprio time para me xingar, me hostilizar e tentar me atingir de todas as formas negativas.

O problema é simples: eles não estão reclamando do que eu fiz ou deixei de fazer. Estão reclamando de quem eu sou e do meu trabalho. Infelizmente, ainda existem pessoas que não aceitam o lugar que o negro ocupa na sociedade; elas ficam incomodadas com isso.

Mas quero tranquilizar todos que me enviaram inúmeras mensagens: eu estou bem."

Pai e empresário de Gerson, Marcão foi hostilizado por torcedores do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilson Lobo/AGIF/GazetaPress)

Como foi o reencontro de Gerson com o Flamengo?

As cobranças da torcida do Flamengo direcionadas a Gerson começaram já na chegada da delegação mineira ao Maracanã. Quando o ônibus do Cruzeiro entrou no estádio, o nome do meia já era alvo de xingamentos por parte dos torcedores rubro-negros que aguardavam a equipe.

Um dos últimos jogadores a surgir no túnel de acesso ao gramado, Gerson foi recebido com muitas vaias vindas das arquibancadas. Posteriormente, Gerson foi cumprimentado pelos ex-companheiros do Flamengo. Na reta final do primeiro tempo, as vaias se intensificaram, acompanhadas por gritos de "mercenário" direcionados ao meio-campista.

No retorno para o segundo tempo, Gerson voltou a ser vaiado e novamente chamado de "mercenário" pela torcida do Flamengo. Ao ser substituído na etapa final, o jogador voltou a ouvir fortes cobranças vindas das arquibancadas.

