Lucas Silva revela conversa de Pedrinho com elenco do Cruzeiro: 'Não está satisfeito'

Depois da euforia pelo título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tenta virar a chave no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (11), a equipe perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Após a partida, na zona mista, Lucas Silva analisou o confronto e revelou que o presidente teve uma conversa com o elenco.
– Tivemos uma conversa depois do jogo. O Mineiro já passou, fizemos história. Objetivo concluído. Nosso foco é o Brasileirão. Situação é complicada, não estamos satisfeitos. O presidente ressaltou também que não está satisfeito. Mas temos o Brasileiro todo pela frente, confiamos na força do nosso elenco. No fim de semana, um jogo em casa, com o apoio da nossa torcida. Emendar uma sequência boa – contou o meia.
– Sinal de alerta máximo ligado. Uma posição que incomoda muito. Mas a gente tem plena convicção no nosso trabalho. Provamos no Mineiro e queremos provar no Campeonato Brasileiro – ressaltou Lucas Silva.
Flamengo x Cruzeiro
O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.
Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.
Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.
Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar justamente o Cruz-Maltino, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).
