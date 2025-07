Cruzeiro tem dois jogadores que podem assinar pré-contrato agora

A chegada do mês de julho causa preocupação a dirigentes do futebol brasileiro. A partir de agora, jogadores cujos vínculos vencem no fim do ano podem assinar pré-contrato com outros clubes, conforme o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF. Para a diretoria do Cruzeiro, a preocupação não é grande porque apenas dois jogadores do grupo principal estão nessa situação, e ambos não são titulares da equipe do técnico Leonardo Jardim.

O meia Eduardo e o atacante Bolasie assinaram contrato com o Cruzeiro por somente uma temporada, com vencimento em 31 de dezembro de 2025, e estão livres para assinar pré-contrato com outros clubes a partir de agora. Apesar de não serem titulares da equipe celeste, ambos têm sido muito aproveitados por Leonardo Jardim. O ex-botafoguense participou de 21 dos 24 jogos comandados pelo técnico português. Bolasie entrou em 13 dessas partidas.

Bolasie fez o gol de empate do Cruzeiro contra o Palestino, no Mineirão

O volante Lucas Romero também tinha o término do contrato com o Cruzeiro em dezembro, mas, no mês passado, acertou a renovação até 2027. Situação semelhante à do atacante Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, até o fim da temporada. O clube celeste exerceu o direito de compra do jogador e acertou contrato com o jogador por mais três anos.

Outros jogadores do Cruzeiro têm contrato com término no fim do ano

Outros dois jogadores estão emprestados ao Cruzeiro até o fim da temporada. O lateral-direito Fagner veio do Corinthians, clube com o qual tem contrato até 2026, o que impede a assinatura de pré-contrato com outro clube neste momento.

O zagueiro Mateo Gamarra foi emprestado pelo Athletico-PR em fevereiro, mas tem sido pouco aproveitado no Cruzeiro. Foram apenas seis jogos sob o comando de Leonardo Jardim. A saída antecipada de Gamarra, inclusive, já vem sendo cogitada na Toca da Raposa.

O Cruzeiro tem ainda três jogadores emprestados a outras equipes cujos contratos terminam em dezembro: o zagueiro Weverton, o volante Fernando Henrique e o lateral-direito Helibelton Palacios.

Weverton, de 22 anos, está no Vila Nova-GO, depois de jogar o Campeonato Mineiro pelo Betim. Fernando Henrique, de 24 anos, disputa a Série B do Brasileiro pelo CRB, próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. E o colombiano Palacios, de 32 anos, defende o Millonarios, da Colômbia. Nenhum dos três deve ter o contrato com o Cruzeiro renovado para a próxima temporada.