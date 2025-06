Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Lucas Romero; veja vídeo

O volante argentino Lucas Romero continua no Cruzeiro pelo menos até dezembro de 2027. Na manhã desta segunda-feira (9), o clube celeste anunciou, nas redes sociais, a renovação de contrato do jogador por mais duas temporadas. O atual vínculo se encerraria em dezembro deste ano. Lucas Romero, de 31 anos, é o estrangeiro com mais jogos pela Raposa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- El Perro se queda. Lucas Romero assinou sua renovação com o Cruzeiro, ao lado do nosso vice-presidente, Pedro Junio. O vínculo vai até dezembro de 2027 - publicou o Cruzeiro em sua conta no X.

Lucas Romero já havia anunciado o interesse em permanecer no Cruzeiro e, em entrevistas na zona mista do Mineirão, afirmado que o acerto estava próximo. O argentino chegou a receber sondagens de clubes do México e dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz aqui. Todo mundo sabe a minha vontade de ficar. Está tudo encaminhado e, se Deus quiser, daqui a pouco vamos assinar essa renovação – disse Lucas Romero, após a vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, em 14 de maio.

O Cruzeiro também divulgou um vídeo com depoimentos de Lucas Romero e Pedro Junio sobre a renovação de contrato. Assista:

➡️Atacante Dinenno está perto de ser emprestado ao São Paulo

Lucas Romero já disputou 234 partidas com a camisa do Cruzeiro

Essa é a segunda passagem do volante pela Toca da Raposa. Lucas Romero defendeu o Cruzeiro de 2016 a meados de 2019, quando se transferiu para o Independiente, da Argentina. Em 2022, ele foi para o León, do México. O retorno para a Raposa aconteceu em janeiro de 2024.

continua após a publicidade

Volante argentino é o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na primeira passagem pelo Cruzeiro, Lucas Romero foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e bicampeão mineiro, em 2018 e 2019. Ao todo, o volante disputou 234 jogos e marcou seis gols. Em 2025, foram 27 partidas e dois gols, contra o América, pela semifinal do Mineiro, e contra o Bahia, pelo Brasileirão, além de duas assistências.