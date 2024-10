Contra o Lanús, Cruzeiro busca retomar caminho de vitórias no Mineirão

Matheus Pereira, do Cruzeiro, em treinamento na Toca da Raposa 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 08:00 • Belo Horizonte

A reta final da temporada tem sido de bastante oscilação para o Cruzeiro. Na 8ª posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, o time não consegue engrenar um caminho de vitórias no torneio e divide o foco com a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), a Raposa entra em campo para enfrentar o Lanús pelo jogo de ida das semifinais do torneio e precisa voltar a vencer no Mineirão.

O último triunfo do Cruzeiro em casa foi pela 25ª rodada do Brasileirão, na vitória diante do Atlético-GO, por 3 a 1, no dia primeiro de setembro, quando Fernando Seabra ainda comandava a equipe.

De lá pra cá, o time mineiro disputou quatro jogos em casa - contra o São Paulo, Libertad, Vasco e Bahia - com três empates e uma derrota. Desde o anúncio de Fernando Diniz como novo treinador do clube, em 23 de setembro, o Cruzeiro ainda não emplacou uma vitória.

No último jogo do Cruzeiro em casa, diante do Bahia, no último dia 18, mais um empate. Gabriel Verón abriu o placar, o time mineiro teve a oportuniade de ampliar mas teve um gol anulado de Kaio Jorge, e Lucho Rodríguez deixou tudo igual para o Bahia.

Para o jogo contra o Lanús, o Cruzeiro retomou os treinamentos neste domingo (20), e Fernando Diniz terá que montar um quebra-cabeça para definir qual time levará a campo, em meio aos desfalques.

▶️ Marília, do Cruzeiro, se emociona ao ser convocada para Seleção

Cruzeiro treina na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

▶️ No Cruzeiro, Diniz questiona VAR e analisa falhas após empate

Quem está fora?

O técnico celeste não vai poder contar com Lucas Romero para o jogo desta quarta-feira. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e é ausência garantida no elenco.

Matheus Henrique (lesão em um músculo do quadril) e Juan Dinenno (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito) estão entregues à fisioterapia e não são opção para Fernando Diniz.

Rafa Silva, Japa, Vitinho e Kaique Kenji estão em processo de transição física e aguardam liberação do departamento de saúde.

Lautaro Díaz segue como dúvida para o técnico. O atacante não participou das atividades na última semana e vem realizando atividades de equilíbrio e força.

O goleiro Cássio, que vem se recuperando de um edema na coxa direita, afirmou após a partida contra o Bahia que jogou com dores e que seria reavaliado pelos médicos do clube, seguindo com um tratamento intensivo para conseguir iniciar a partida da semifinal.

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, às 19h (de Brasília) no Mineirão.