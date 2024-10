Cássio, do Cruzeiro, revela ter jogado com dores; veja detalhes

Goleiro Cássio, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 07:15 • Belo Horizonte • Atualizada em 21/10/2024 - 16:41

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, após o empate da Raposa por 1 a 1 diante do Bahia, admitiu ter entrado em campo com dores e que sua recuperação não está 100%. Para o próximo confronto, contra o Lanús, pela Sul-Americana, o jogador ainda revelou se terá condição de iniciar como titular pelo Cruzeiro.

- Eu joguei, né? Temos uns dias ainda pela frente. Devo passar pelo doutor para a gente conversar. Não é uma coisa de ‘o Cássio quer jogar, ele vai jogar’. O Cruzeiro é um clube organizado, tem um departamento médico organizado, com pessoas muito competentes. Tem uma fisioterapia muito legal, muito boa, que trabalhou bem na situação que eu saí e na situação que eu evoluí. Mas vou fazer de tudo para estar em uma condição muito boa na quarta-feira - declarou o goleiro.

▶️ No Cruzeiro, Diniz questiona VAR e analisa falhas após empate

Goleiro Cássio, do Cruzeiro - Cruzeiro x Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

▶️ Matheus Pereira, do Cruzeiro, lidera assistências no Brasileirão

▶️ Cruzeiro não encanta, cede empate ao Bahia e continua sem vencer com Diniz

Lesão do arqueiro

Na última semana, Cássio deixou o treinamento do Cruzeiro mais cedo alegando sentir dores na coxa direita em uma defesa realizada na Toca da Raposa. O camisa 1 foi submetido a exames que diagnosticam um edema no local, iniciando de imediato o tratamento no departamento médico do clube.

Nesta sexta-feira (18), contra o Bahia, o atleta precisou de atendimento em campo algumas vezes, mas afirmou, após a partida, que as dores não influenciaram na sua atuação.

- Acho que não atrapalhou em nada. Lógico que, em alguns momentos, senti um pouco mais de dor, mas não me atrapalhou na movimentação, nem agilidade. Como goleiro, a partir do momento em que isso te limita, aí não dá para jogar. Também já sou bem crescidinho para entender que, quando atrapalha o desempenho, tem o Anderson e outros goleiros que podem ajudar.

Para as semifinais da Sul-Americana, contra o Lanús, Cássio vai passar por reavaliação e por um tratamento intensivo, e acredita estar disposto para a decisão.

- Eu costumo falar para os caras que, depois que você começa a jogar futebol, me fala um que não tenha dor. É difícil, vai ser raro achar algum. A gente sabe o limite da dor que pode me atrapalhar. Vamos tratar bem e tentar melhorar para que a dor diminua e, em certos movimentos, eu esteja 100% no jogo de quarta-feira - afirmou o goleiro.