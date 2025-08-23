menu hamburguer
Gol em Cruzeiro x Internacional para internet: ‘Idêntico ao do Messi’

Primeiro tempo encerrou empatado por 1 a 1

Em abril do ano passado, após marcar o gol da vitória no último minuto e calar o Santiago Bernabéu, Messi tirou a camisa e mostrou para torcida madrilenha
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
19:35
Cruzeiro e Internacional vão empatando por 1 a 1 no Mineirão. O grande destaque do primeiro tempo foi o gol de Matheus Pereira, que abriu o placar da partida. Na web, o golaço do meia foi rapidamente comparado a um marcado por Lionel Messi no Barcelona, contra o Real Bétis, pelo Campeonato Espanhol de 2019. Confira e compare os lances;

Cruzeiro não vence o Internacional no Mineirão há mais de 10 anos

Outro desafio para o Cruzeiro é quebrar o jejum de quase 10 anos sem derrotar o Internacional no Mineirão. A última vitória celeste foi em 4 de outubro de 2014, por 2 a 1. Depois, foram seis partidas, com quatro empates e duas derrotas para o Colorado.

O Internacional está em 12º lugar no Brasileirão, com 24 pontos, e vem de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Beira-Rio, domingo (17) – na quarta-feira (20), o time gaúcho voltou a perder para o Rubro-Negro carioca, em casa, agora por 2 a 0, e foi eliminado na Copa Libertadores.

Matheus Pereira - BRASILEIRO A 2025, CRUZEIRO X INTERNACIONAL
Matheus Pereira abriu o placar em Cruzeiro x Internacional (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

