Kaio Jorge, do Cruzeiro, dispara na artilharia e aguarda convocação

Depois de um curto período de jejum, em que ficou quatro jogos sem fazer gol, o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge voltou ao ritmo anterior e, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23), no Mineirão, marcou pelo segundo jogo seguido, repetindo o que havia feito no empate por 1 a 1 com o Mirassol, segunda-feira (18), em Mirassol, e ampliou sua vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro. Agora, são 15 gols, cinco à frente de Arrascaeta, do Flamengo, e Vegetti, do Vasco.

A expectativa de Kaio Jorge agora é com a convocação do técnico Carlo Ancelotti segunda-feira (25) à tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os últimos jogos da Seleção Brasileira para as Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, no Maracanã e em El Alto, na Bolívia. O atacante está na pré-lista de Ancelotti, junto com outros três jogadores do Cruzeiro: o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Kaiki e o meia Matheus Pereira.

- Para mim, é muito gratificante estar fazendo parte desse clube. Sei o que é o Cruzeiro, então ter meu nome ali junto com craques celestes, como o Tostão, é muito gratificante. Vou continuar trabalhando e, se for da vontade de Deus, vou ser convocado – afirmou Kaio Jorge, na saída de campo, em entrevista ao “Prime Video”.

Kaio Jorge também pensa no clássico Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Kaio Jorge não considerou a vitória contra o Internacional como um alívio, após duas derrotas diante da torcida no Mineirão pelo Brasileirão:

- Não falo um alívio, mas uma vitória importante. A gente vinha fazendo bons jogos e, infelizmente, no final das partidas, estava cometendo um erro aqui, um erro ali... Mas hoje a gente foi bem, consistente, fez uma grande partida e claro que dá confiança para jogar o clássico quarta-feira – disse o atacante do Cruzeiro, referindo-se à primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV.