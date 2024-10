Cruzeiro x Lanús: torcida argentina promete “invasão” em Belo Horizonte

Torcida do Lanús prepara "invasão" em Belo Horizonte (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 16:27 • Belo Horizonte

O confronto entre Cruzeiro x Lanús, válido jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), promete um grande embate dentro e fora das quatro linhas. A torcida do clube argentino prepara uma "invasão" em Belo Horizonte, e de acordo com o time visitante, cerca de dois mil torcedores estarão presentes no Mineirão.

Com nove ônibus e três voos chegando à capital mineira entre terça e quarta-feira, os torcedores argentinos vão percorrer cerca de 2.800 km até Belo Horizonte, em uma viagem de aproximadamente 35 horas.

Os ônibus fretados já deixaram Buenos Aires na manhã desta segunda-feira (21), e nas redes sociais o Lanús segue mobilizando a torcida em busca do triunfo no primeiro jogo das semifinais.

Cerca de 2 mil torcedores do Lanús são esperados em Belo Horizonte (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

No vídeo divulgado pelo clube, é possível observar a concentração dos torcedores e os insumos destinados à viagem, como água e refrigerante.

O time comandado pelo técnico Ricardo Zielinski vive um jejum de nove vitórias na temporada e não sabe o que é vencer desde o dia 21 de agosto.

Mineirão lotado

Do outro lado, os donos da casa não ficam para trás e também planejam um espetáculo celeste nas arquibancadas. O Cruzeiro confirmou, nesta segunda-feira (21), a presença de 50 mil torcedores no Mineirão.

O clube mineiro vem em busca da primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz, e sonha com o primeiro título no torneio para alcançar os objetivos da temporada.