Escalação de Cruzeiro x Internacional: Raposa vai com força máxima

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, escala o que tem de melhor para enfrentar o Internacional, neste sábado (23), às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa terá quatro titulares que não participaram do empate por 1 a 1 com o Mirassol, segunda-feira (18), em Mirassol (SP): o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian, que cumpriram suspensão, e o lateral-direito William, recuperado de contusão no quadril.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O meia Eduardo, suspenso por quatro jogos pelo STJD, devido à expulsão no empate por 0 a 0 com o Vitória, ficará no banco, já que o Cruzeiro conseguiu efeito suspensivo da punição. O atacante colombiano Sinisterra, apresentado nesta sexta-feira (22), não foi relacionado para a partida, já que participou de apenas um treino com os novos companheiros.

Kaio Jorge comemora gol contra o Mirassol, o 14º no Brasileirão (Foto: Rapha Marques/Cruzeiro)

Em terceiro lugar no Brasileirão, com 38 pontos, atrás de Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro tenta interromper a sequência de resultados ruins no Mineirão, onde a equipe não vence há três jogos. Foram duas derrotas por 2 a 1 pelo Brasileiro, para Ceará e Santos, e empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Contra o Internacional, Cruzeiro tenta interromper sequência ruim em casa

Cruzeiro não vence o Internacional no Mineirão há mais de 10 anos

Outro desafio para o Cruzeiro é quebrar o jejum de quase 10 anos sem derrotar o Internacional no Mineirão. A última vitória celeste foi em 4 de outubro de 2014, por 2 a 1. Depois, foram seis partidas, com quatro empates e duas derrotas para o Colorado.

O Internacional está em 12º lugar no Brasileirão, com 24 pontos, e vem de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Beira-Rio, domingo (17) – na quarta-feira (20), o time gaúcho voltou a perder para o Rubro-Negro carioca, em casa, agora por 2 a 0, e foi eliminado na Copa Libertadores.