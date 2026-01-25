Torcida do Cruzeiro volta à Arena MRV após mais de dois anos

Na noite deste domingo (25), o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcará ainda o retorno da torcida visitantes aos clássicos, o que não acontecia há mais de dois anos.

A última vez que as duas torcidas estiveram em um Atlético-MG x Cruzeiro foi em 22 de outubro de 2023, em vitória da Raposa justamente na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, as direções dos dois times concordaram em ficar por dois anos.

Entretanto, o acordo chegou ao fim nesta temporada e os clubes acertaram o retorno dos visitantes. Com isso, cerca de 2500 cruzeirenses poderão assistir ao jogo neste domingo.

Antes da partida, a torcida celeste ficou concentrada na rua Margarida de Assis, no entorno do estádio. Para o evento, um forte esquema de segurança foi pensado, com tapumes e policiais.

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cabuloso às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Alvinegro ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a Raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Atlético-MG x Cruzeiro

5° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Preciado, Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu, Hulk

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge