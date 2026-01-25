Hulk decide com golaço e Atlético-MG vence o Cruzeiro de virada em clássico pelo Mineiro

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.

continua após a publicidade

+Aposte no Atlético e no Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Como foi o jogo?

A partida teve início em ritmo intenso e marcado por forte disputa física, com as duas equipes brigando pela posse de bola desde os primeiros minutos. A primeira grande chance foi do Atlético. Em pressão alta na saída do Cruzeiro, o time alvinegro recuperou a bola, Victor Hugo avançou pela área, cortou a marcação e finalizou colocado. A bola passou muito perto da trave esquerda de Cássio, levando perigo e quase abrindo o placar.

A partida seguiu equilibrada e muito disputada, com poucas brechas para as equipes. Aos 22 minutos, o Cruzeiro criou sua primeira chance clara de perigo. Em uma cobrança de falta rápida, Christian cruzou rasteiro para a área, e Kaio Jorge desviou, mas não conseguiu pegar em cheio, com a bola passando para fora.

continua após a publicidade

Apenas quatro depois, aos 26, a Raposa chegou novamente, e dessa vez, foi eficiente. Kaiki fez o lançamento em profundidade nas costas da defesa, Kaio Jorge dominou com categoria e, com muita frieza, encobriu Éverson, abrindo o placar para o Cruzeiro.

Na reta final do primeiro tempo, o Atlético aumentou a pressão em busca do empate. Aos 38 minutos, o Galo esteve muito perto de balançar as redes, mas Cássio apareceu para salvar o Cruzeiro. Após um bate-rebate dentro da área em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Hulk, que, mesmo com pouco ângulo, finalizou com força e obrigou o goleiro cruzeirense a fazer grande defesa, mantendo a Raposa em vantagem no placar.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, o Atlético reclamou de um possível pênalti sobre Bernard, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O lance aqueceu o clima em campo, gerando discussões e tumulto entre os jogadores e a arbitragem. Após alguns minutos de confusão, a primeira etapa foi encerrada.

Kaio Jorge comemora gol no clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A segunda etapa começou com o Atlético mais agressivo e tomando a iniciativa da partida, pressionando o Cruzeiro desde os primeiros minutos. O ímpeto alvinegro rapidamente surtiu efeito. Aos 11 minutos, Dudu recebeu dentro da área, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Bernard, que apareceu livre e apenas empurrou para as redes, deixando tudo igual no placar.

O gol deu confiança ao Atlético, que manteve a postura ofensiva e seguiu pressionando. Pouco depois, aos 23 minutos, veio a virada alvinegra em grande estilo. Gustavo Scarpa encontrou Hulk, que dominou, passou por Jonathan Jesus e, de fora da área, finalizou colocado, sem chances para Cássio. Um golaço que colocou o Galo em vantagem e incendiou a Arena MRV.

Após sofrer a virada, o Cruzeiro passou a ter mais posse de bola e tentou impor pressão em busca do empate. Já na reta final da partida, a equipe celeste teve uma chance claríssima para igualar o placar. Matheus Pereira cruzou rasteiro, e Arroyo apareceu livre, praticamente embaixo da trave, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade inacreditável.

Poucos minuto depois, o juiz apitou o fim da partida, 2 a1 para o Atlético.

Jogadores do Atlético comemoram gol no clássico (Gilson Lobo/GazetaPress)

Próximos jogos de Atlético e Cruzeiro

O Atlético volta a campo no sábado (31) às 16h30 contra o Pouso Alegre no Estádio Manduzão (Pouso Alegre). Já o Cruzeiro joga contra o Betim no domingo (1) às 20h na Arena Vera Cruz (Betim).

Ficha Técnica

Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro

5° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Kaio Jorge (26'/1°T - CRU), Bernard (11'/2°T- CAM), Hulk (23'/2°T - CAM)

🟨 Cartões amarelos: Victor Hugo (CAM), Alan Franco (CAM), Scarpa (CAM)

Fabrício Bruno (CRU)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado (Igor Gomes), Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Alexsander), Bernard (Scarpa); Dudu (Reinier) e Hulk (Cuello)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero (Chico da Costa)e Lucas Silva (Gérson); Christian (Japa);, Matheus Pereira e Wanderson (Arroyo); Kaio Jorge

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)