Cruzeiro realiza treino aberto e Diniz conta com retorno de volante

Publicada em 15/11/2024 - 08:00 • Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (14), o Cruzeiro realizou treino aberto à imprensa na Toca da Raposa 2, e o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de Walace nas atividades. O volante foi poupado no último jogo, contra o Criciúma, por alto risco de lesão.

Walace vem sendo titular no time celeste e, por ser preservado, deu lugar à Lucas Silva.

O camisa 16 está em fim de contrato com o Cruzeiro mas ainda pode permanecer no clube em razão de uma cláusula contratual automática que faz o seu vínculo ser ampliado por mais uma temporada.

Álvaro Barreal realizou atividades específicas na Toca e não foi a campo junto com os companheiros. O jogador foi acionado por Diniz na segunda etapa do jogo contra o Criciúma.

Cruzeiro realiza treino aberto à imprensa (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Quem está fora?

Quem é ausência e voltou a sentir dores é o atacante Rafa Silva. Após a expulsão relâmpago do atacante contra o Athletico-PR, o camisa 8 voltou a sentir dores na coxa, região onde se lesionou reccentemente. O CEO do clube, Alexandre Mattos, informou que o atleta foi punido "severamente".

Para o jogo diante do Corinthians, no próximo dia 20, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, Diniz conta com as ausências de Gabriel Verón, Kaio Jorge e Matheus Pereira, que irão cumprir suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Juan Dinenno está fora da temporada em virtude de uma lesão no joelho. O jogador passou por um procedimento cirúrgico e só tem previsão de retornar aos gramados em 2025.

Sul-Americana

O Cruzeiro viaja para Assunção logo após a partida contra o time paulista, na quarta-feira. No sábado, 23 de novembro, a equipe mineira encara o Racing para decidir quem leva para casa o troféu de campeão da Conmebol Sul-Americana 2024.