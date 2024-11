Rafael Elias perdeu espaço no Cruzeiro com a chegada de Kaio Jorge, e foi negociado com o Kyoto Sanga, do Japão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 18:10 • Belo Horizonte

O Cruzeiro negociou a venda do atacante Rafael Elias (Papagaio) ao Kyoto Sanga, do Japão, clube que disputa a primeira divisão do futebol japonês (J-League). A Raposa realizou a venda de 50% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 milhão de dólares (R$ 8,65 milhões na cotação atual).

O time mineiro tinha 75% dos direitos de Papagaio, e irá manter 25% para uma possível negociação futura.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela equipe de reportagem do Lance!.

No Kyoto Sanga, Rafael Elias irá assinar um contrato de quatro anos e meio. Em caso de compra do jogador, o valor seria de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,6 milhões).

➡️Cruzeiro fecha dois patrocínios para a final da Conmebol Sul-Americana

Centroavante Rafael Elias (Papagaio) é negociado em definitivo com o Kyoto Sanga, do Japão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

➡️Santos tenta atravessar a negociação do Cruzeiro para ter Gabigol

Papagaio no Cruzeiro

O centroavante chegou ao clube em julho de 2023 após um acordo do Cruzeiro com o Palmeiras (time que o revelou) até o fim de 2026.

Com os investimentos da SAF, Papagaio perdeu espaço no elenco sobretudo com a chegada de Kaio Jorge para a função.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rafael Elias (Papagaio) vestiu a camisa do Cruzeiro na temporara 23/24 e balançou as redes em cinco oportunidades, com 29 jogos pela Raposa(Foto: Staff Images / Cruzeiro)

No time mineiro, entre 2023 e 2024, foram 29 jogos com a camisa celeste, com cinco gols.

Já na equipe japonesa, Rafael Elias, de 25 anos, soma 15 partidas, com 11 gols e uma assistência. Os números em alta do atleta na temporada não só contribuíram para afastar o time da zona do rebaixamento, como também despertaram o interesse dos dirigentes asiáticos em comprar parte dos direitos do jogador.