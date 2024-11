Com desfalques, Corinthians treina visando duelo contra o Cruzeiro

Nesta quinta-feira (14), o Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Ramón Díaz comandou a atividade visando a preparação da equipe para o próximo jogo do Brasileirão, na quarta-feira (20). Seis jogadores não participaram dos exercícios.

continua após a publicidade

➡️STJD transforma punição em multa, e Corinthians ganha reforço no Brasileirão

André Ramalho, com lesão muscular na coxa direita, e Cacá, com trauma no tórax, seguem em recuperação e não foram ao campo. Poupado para fazer controle de carga, Charles também não participou da atividade. O zagueiro Félix Torres, convocado pelo Equador, o volante José Martínez, que defende a Venezuela, e o atacante Romero, em ação pelo Paraguai, estão com as suas seleções durante a Data Fifa.

Caetano, Giovani e Matheus Araújo participaram da atividade com os demais. Os jogadores não estão sendo relacionados para os jogos por Ramón Díaz devido a um imbróglio contratual envolvendo a renovação dos três com o Corinthians.

continua após a publicidade

O treino contou a participação de jovens da base. Renato, Kayke e Luiz Fernando participaram da atividade com os demais.

Memphis durante treino do Corinthians nesta quinta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Como foi o treino?

Os jogadores realizaram uma 'altinha' como aquecimento. Após a brincadeira, os jogadores foram chamados pela comissão técnica para o campo principal. Divididos em dois grupos, Ramón Díaz promoveu uma atividade de recuperação de bola em campo reduzido.

A segunda parte do treino aconteceu com o elenco dividido em três grupos. Uma parte fez uma atividade física, outros treinaram finalizações e o restante fez uma prática de duelos de enfrentamento.

continua após a publicidade

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (20). A equipe enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília). Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo tem caráter decisivo para o Timão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em décimo lugar, com 41 pontos, o clube alvinegro busca o Cruzeiro, sétimo colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Seis pontos separam as duas equipes no Brasileirão.