Cruzeiro: opções de Artur Jorge para o último clássico de 2026

Acontece nesta quinta-feira (29) o último clássico mineiro de 2026. Para o duelo o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, terá um retorno importante para o duelo na Arena MRV.

O zagueiro João Marcelo, que cumpriu suspensão contra o Remo na última sexta-feira, está de volta e será opção para o duelo.

Keny Arroyo, que assustou os torcedores na última sexta-feira, também está apto para o clássico. Ele teve um mal-estar contra o Remo, mas será opção para Artur Jorge em Atlético-MG x Cruzeiro.

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Por outro lado, Felipe Morais segue sendo baixa na Raposa. Ele teve um problema muscular na semana passada e não atuou nos últimos dois jogos.

Com isso, existe a tendência de Artur Jorge escalar o Cruzeiro com uma formação parecida com a que entrou em campo na vitória por 4 a 2 contra o Grêmio.

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Treinador aponta para o campo durante Cruzeiro x Remo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

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Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.