13/11/2024

O Cruzeiro fechou dois novos patrocinadores para a final da Conmebol Sul-Americana. As marcas serão expostas na camisa do clube de forma pontual para a decisão contra o Racing, no dia 23 de novembro.

A Hellmann's - marca de maionese - que já é uma das patrocinadoras do clube, ficará na parte de trás da camisa, na região conhecida como omoplata.

A Perdigão, marca de gêneros alimentícios, irá exibir a marca na barra frontal da camisa do Cruzeiro.

O time mineiro não divulgou oficialmente os patrocínios, mas foi possível observar as marcas presentes na camisa do clube em um vídeo de divulgação da final da Sul-Americana. Nas imagens, o nome da Hellmann's aparece nos ombros do uniforme celeste.

Cruzeiro entra em campo no dia 23 de novembro para enfrentar o Racing pela final da Conmebol Sul-Americana (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O Cruzeiro decide a Sul-Americana no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas, o "Nueva Olla", casa do Cerro Porteño. O palco da decisão tem capacidade para 45 mil pessoas.

Patrocinadores do Cruzeiro

A Adidas é a fornecedora oficial de material esportivo do Cruzeiro, que também conta com patrocínios de Supermercados BH, Betfair, BP Consórcios, Kodilar, Cimed, Vilma Alimentos, Faculdade Multivix e Surf.

E o Gabigol?

Após o título do Flamengo no último domingo (10), diante do Atlético-MG, Gabigol anunciou que não irá permanecer no time carioca para a próxima temporada.

Segundo o "ge", o jogador vestirá a camisa do Cruzeiro em 2025.

-Não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Essa é minha última final. Eu amo essa torcida, amo esse clube - disse o atacante à TV Globo.

O atacante, com destino a Toca da Raposa, chega a Belo Horizonte com o dobro do salário em relação ao que recebia no Flamengo. No Cruzeiro, os valores serão próximos de R$ 3 milhões, a partir de janeiro, superando Matheus Pereira e assumindo o ranking de salários do time mineiro.