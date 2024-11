Vice-presidente do Palmeiras nega saída de dupla para o Cruzeiro

Reta final de temporada e o assunto sobre reformulação de elenco costuma ser tratado em todos os times. No Palmeiras não é diferente. A diretoria alviverde já afirmou que pretende manter sua base pelo menos até a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho de 2025.

Pensando nisso, a diretoria do Verdão renovou contratos, aumentou o valor de algumas multas, como no caso de Richard Ríos, para se blindar de equipes que tentam tirar atletas que são importantes para o técnico Abel Ferreira.

Questionado sobre a possível saída do atacante Rony e do volante Zé Rafael - jogadores que não vêm sendo muito utilizados - para o Cruzeiro, o vice-presidente Paulo Buosi disse que não existe nenhuma negociação em andamento.

- Não existe nenhuma negociação tanto do Rony quanto do Zé Rafael. Eles foram muito importantes e serão importantes neste final de campeonato. Os dois têm contrato longo com a gente e são jogadores do Palmeiras - desconversou o dirigente durante sorteio do Paulistão 2025.

O Estadual terá sua primeira rodada no dia 15 de janeiro, enquanto a final está prevista para ser disputada em 23 de março.

