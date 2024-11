Por onde anda Palhinha, ídolo de São Paulo e Cruzeiro?

Veja o que aconteceu com Palhinha após a sua aposentadoria (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Palhinha foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro durante a década de 1990. Ao todo, somou três títulos de Libertadores e se tornou ídolo de clubes como São Paulo e Cruzeiro, além de também ter desfilado com a camisa amarelinha neste tempo em que foi destaque. O ex-atacante, no entanto, sumiu dos holofotes após a aposentadoria. O Lance! te conta por onde anda Palhinha.

Palhinha foi um dos grandes destaques do São Paulo na década de 90; veja por onde anda o ex-atacante (Foto: Reprodução)

A carreira de Palhinha

O ex-atacante iniciou seus passos no futebol em um pequeno clube de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estado que nasceu, chamado Venda Nova. Depois, rumou ao Santa Teresa até chamar a atenção do América-MG, clube que chegou aos 18 anos. O atleta teve grande destaque no clube, ganhando o Troféu Guará (prêmio dado a jogadores com maior destaque pela imprensa mineira) em quatro oportunidades.

A chegada ao São Paulo

Palhinha chegou ao São Paulo, clube onde mais se destacou, em 1992, ainda por empréstimo. Quando ele já era o artilheiro da Libertadores daquele ano, reivindicou seu passe em definitivo junto ao clube. Pelo Tricolor Paulista, o atacante foi bicampeão da Libertadores em 1992 e 1993, além de também ter conquistado o Mundial de Clubes nos mesmos anos. Além disso, ele também ganhou o Paulistão de 1992, a Recopa Sul-Americana em 1993 e 1994 e a Supercopa Libertadores em 1993.

Depois de todos estes títulos, o jogador seguiu para o Cruzeiro, após trocas com outros jogadores do clube mineiro. Pelo Cabuloso, ele também conquistou a América em 1997. Depois, seguiu para a Espanha para defender o Mallorca, mas não fez sucesso na Europa, retornando para o Flamengo, até chegar no Grêmio, sendo campeão gaúcho em 1999.

Após estas passagens sem o mesmo brilho, Palhinha retornou ao América-MG, sendo campeão da Copa Sul-Minas, além de figurar como o sétimo maior artilheiro do clube. Ele ainda iria rodar por outros clubes de menor expressão até se aposentar em 2006.

O jogador também foi muito importante para o Cruzeiro no final da década de 1997, vencendo a Libertadores com o clube (Foto: Reprodução)

Por onde anda Palhinha?

Depois de sua aposentadoria, Palhinha se dedicou, ao menos em um primeiro momento, em carreira como treinador. Iniciou nas categorias de base do São Bernardo, em 2007, e começou a perambular por algumas equipes. Um ano depois, foi para a Matonense, também comandando o Campo Limpo Paulista, URT e Araxá no mesmo ano.

Em 2010, ele retornou ao São Bernardo para ser coordenador técnico da equipe, além de passar a treinar o time em 2011. A partir do ano de 2013, no entanto, ele rumou para os Estados Unidos, para comandar a academia do Corinthians em Los Angeles.

Ele se aventurou como técnico no país durante um período, sendo presidente e treinador do Boston City FC de 2015 até 2018. Depois, rumou para Portugal após comprar o União de Almeirim, que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Distrital. Ele também é dono de uma clínica de beleza, na zona leste de São Paulo.