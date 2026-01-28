Cruzeiro completará 60 anos da primeira conquista do Brasileirão em 2026

O Cruzeiro começará sua trajetória no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), em partida contra o Botafogo. Nesta temporada, a Raposa completará 60 anos de sua primeira conquista na competição, na época ainda chamada de Taça Brasil.

O Cabuloso tem quatro troféus do torneio nacional em sua sala extensa de conquistas. A equipe levantou a taça em 1966, 2003, 2013 e 2014. No entanto, o primeiro título foi especial por diversos fatores e pela presença de ídolos imortais do futebol.

Elenco do Cruzeiro em 1966

Ao todo, 18 jogadores defenderam a Raposa naquela competição: Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Tostão, Natal, Evaldo, Hilton Oliveira, Cláudio, Zé Carlos, Tonho, Ílton Chaves, Marco Antônio, Dalmar e Wilson Almeida.

Raul entrou para a história do clube como um dos maiores goleiros. Ele fez 549 partidas com o manto azul. Outro símbolo daquela equipe foi Piazza, um dos jogadores que mais vestiram o uniforme celeste, com 556 partidas. Ele conquistou 13 títulos pelo Cabuloso.

Dirceu Lopes dispensa comentários, brigando no topo pelo posto de maior ídolo da história do Cruzeiro. Ele fez 601 partidas e marcou 223 gols, conquistando 11 títulos. Outro medalhão foi Tostão, que marcou 242 gols em 373 jogos. Além das conquistas pelo clube mineiro, também levantou a Copa do Mundo de 1970.

Dirceu Lopes (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

A campanha do Cruzeiro

A conquista celeste teve relevância nacional e marcou também o fim da sequência de títulos do Santos de Pelé, que durou de 1961 a 1965. O título mudou também o eixo do futebol brasileiro, até então marcado por conquistas paulistas e cariocas.

Naquela ocasião, disputaram a Taça Brasil 22 equipes: ABC, Americano, Anápolis, Campinense, Confiança, Cruzeiro, CSA, Desportiva Ferroviária, Ferroviário, Flamengo-PI, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter de Lages, Náutico, Palmeiras, Paysandu, Rabello, Rio Negro-AM, Sampaio Corrêa, Santos e Vitória.

Na época, o torneio foi dividido inicialmente em grupos Nordeste, Norte, Sul e Centro. O Cruzeiro entrou já na decisão do Centro, goleando o Americano-RJ duas vezes, por 4 a 0 e 6 a 1. Na sequência, bateu o Grêmio por 2 a 1, passando para a fase final.

Na semifinal, a Raposa bateu o Fluminense duas vezes, por 1 a 0 e 3 a 1. Do outro lado, O Santos precisou de três partidas para passar pelo Náutico (2x0, 3x5 e 4x1).

Goleada histórica na final

Nas decisões, o Cruzeiro atropelou o Santos dentro de casa e conseguiu uma vitória simples em São Paulo.

Na primeira partida, para mais de 77 mil torcedores no Mineirão, a Raposa abriu 5 a 0 no primeiro tempo, com gols de Zé Carlos (contra), Natal, Dirceu Lopes (2x) e Tostão. Na etapa complementar, Toninho Guerreiro diminuiu para os paulistas com dois gols, mas Dirceu marcou mais uma vez.

No jogo de volta, no Pacaembu, Pelé abriu o placar aos 23 minutos e Toninho aumentou a confiança do Peixe com mais um gol. Entretanto, na segunda etapa, Tostão, Dirceu Lopes e Natal garantiram o primeiro título brasileiro do Cruzeiro. Anos depois, o Rei falaria sobre aquele confronto em entrevista ao Globoesporte.

– Foi uma grande surpresa para nós da equipe do Santos Futebol Clube, que, na época, era imbatível. Eu não posso esquecer de como foi difícil jogar contra o Cruzeiro nessa final. Era um time muito organizado, com toque de bola entre Dirceu Lopes, Tostão, Piazza, etc. E o goleiro Raul com sua camisa amarela, que era novidade entre os goleiros – disse.

