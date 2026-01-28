Botafogo tem tabu histórico a quebrar diante do Cruzeiro em estreia no Brasileirão

O Botafogo vai a campo nesta quinta-feira (29) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro para iniciar bem a trajetória em 2026 com três pontos em casa, mas, para isso, terá de quebrar um longo jejum. O Alvinegro não sabe o que é vencer o Cruzeiro há mais de nove anos.

A última vitória do Glorioso foi na edição de 2016, quando foi ao Mineirão e venceu por 2 a 0 com gols do meia Camilo e do centroavante argentino Canales. Desde então, foram seis vitórias da Raposa e nove empates, contando jogos das Séries A e B e da Copa do Brasil. Mas o torcedor lembra da escalação do jogo no dia 11 de setembro de 2016? O Lance! refresca a memória do alvinegro.

O Botafogo foi a campo no Mineirão com: Sidão, Emerson, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luis (Gervasio Nuñez); Dudu Cearense, Bruno Silva, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá (Canales). Técnico: Jair Ventura.

No ano em questão, ainda com muita dificuldade financeira e um elenco modesto, o Botafogo protagonizou uma arrancada que entrou em destaque nas campanhas recentes do clube.

De cotado para o rebaixamento com o técnico Ricardo Gomes à vaga na Libertadores com Jair Ventura. Dos atletas que foram a campo, apenas Joel Carli segue no clube, mas como coordenador de futebol.

Camilo fez um dos gols da última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo corre atrás

Em 2025, na última edição do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Botafogo no primeiro turno, no Nilton Santos, pelo placar de 2 a 0 com gols de Christian e Matheus Pereira. Já no segundo turno, no Mineirão, a Raposa abriu 2 a 0 com a mesma dupla, mas o Glorioso empatou com Marçal e Alex Telles.

