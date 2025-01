Cruzeiro: Cássio responde a críticas de torcedor em rede social

Criticado por um torcedor, por causa da falha no gol do Athletic, na derrota por 1 a 0, quarta-feira (22), em Brasília, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, respondeu nas redes sociais. A conversa começou num tom áspero, mas acabou amenizada por ambas as partes. Na zona mista, depois da partida no Mané Garrincha, Cássio admitiu que “foi um lance infeliz”, mas não falou em falha.

continua após a publicidade

➡️Fernando Diniz reconhece que mereceu as vaias em Brasília

Um torcedor, identificado como Eliezer, ainda na noite de quarta-feira (22), enviou esta mensagem no Instagram do goleiro:

- Eu pago o Uber para você ir embora, eu pago a passagem de avião, eu imploro: VAI EMBORA”.

Cássio, então, respondeu a mensagem com sarcasmo:

- Obrigado!! Mas eu tenho dinheiro para isso se precisar 👍. Posta lá para ganhar engajamento, vê se ganha uns seguidores.

Em seguida, no entanto, a conversa ganhou um tom ameno. Primeiro, o torcedor, talvez surpreso com a resposta de Cássio, pediu desculpas:

- Nossa. Pô, Cássio, eu exagero sempre em relação a goleiros no Cruzeiro, porque o Fábio marcou minha infância. Na raiva. Passei do ponto, até porque você nem era o maior culpado. A maior culpa é do Diniz.

Cássio respondeu:

- Olha, Eliezer, sou muito de boa. E respeito o carinho que você tem pelo Fábio. A história dele é gigantesca. Eu não vim aqui para brincar, sou pai de família, respeito muito a instituição. Não estou de brincadeira aqui. Mas você tem direito de ter sua opinião, respeito. Assim como eu tenho o direito de responder sem faltar com respeito.

continua após a publicidade

O torcedor admitiu que ficou sensibilizado pela frase final do goleiro:

- Que Deus continue abençoando sua família e sua vida.

Cássio também postou mensagem aos críticos em geral:

- Cuidado com a opinião de pessoas que sabem de tudo, mas não conquistaram nada.

Cássio disse que foi 'um lance infeliz' o gol do Athletic na derrota do Cruzeiro, em Brasília (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cássio reconhece que o gol do Athletic foi ‘um lance infeliz’

Sobre o lance do gol do Athletic, Cássio, em entrevista na zona mista no Mané Garrincha, tentou explicar o que ocorreu:

- Foi um lance infeliz. A bola acabou desviando, tentei achá-la, não consegui. O Fabrício no final não conseguiu evitar, tentou ajudar. Foi infelicidade, acabamos levando o gol - afirmou.

Mas, ao ser questionado se havia falhado, Cássio respondeu:

- Cada um tem o direito de achar o que foi, a maneira que foi. Acabamos tomando o gol, acabamos não fazendo um grande jogo e acabamos perdendo para uma equipe organizada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Cássio também falou da expectativa que foi criada na torcida cruzeirense, com a chegada de nove reforços para 2025, e mostrou confiança no trabalho de Diniz:

- Quando o Cruzeiro começa a contratar, cria-se uma expectativa para ganhar todas as partidas e até de goleada. Não conseguimos fazer um jogo consistente e criar para, pelo menos, empatar. Mas temos total confiança que nosso treinador nos ajudará a conquistar as vitórias e objetivos da temporada.