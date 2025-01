Cruzeiro decepciona torcedor e é derrotado pelo Athletic

O Cruzeiro foi derrotado pelo Athletic por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Essa foi a primeira derrota da Raposa na temporada e a primeira para a equipe de São João del Rey em sete confrontos entre os dois times. Sem Gabigol e Matheus Pereira, a Raposa teve dificuldade de criar as jogadas ofensivas - o atacante Dudu, mais uma vez, teve atuação discreta.

continua após a publicidade

O Athletic, com duas vitórias em dois jogos, lidera o Grupo B com seis pontos, enquanto o time do técnico Fernando Diniz permanece com três pontos no Grupo C.

Bolasie teve mais uma chance como titular do Cruzeiro, no jogo contra o Athletic, no Mané Garrincha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O primeiro tempo foi equilibrado e disputado, mas com poucas chances claras de gol. O Athletic, bem organizado, marcava alto, na saída da defesa cruzeirense, e criou as primeiras oportunidades de gol. A melhor delas aos 16 minutos, quando Mateus Gonçalves passou para David Braga finalizar na área. O zagueiro Fabrício Bruno salvou de cabeça. Aos 23 minutos, foi Welinton Torrão que quase marcou, de cabeça. Cássio espalmou.

continua após a publicidade

O Cruzeiro conseguiu reagir a partir dos 30 minutos. A primeira finalização da equipe foi com Marquinhos, de fora da área, mas muito longe do gol. Aos 37 minutos, Matheus Henrique também arriscou de longe, mas com mais perigo.

O segundo tempo continuou movimentado. Logo aos 4 minutos, Wallisson, do Athletic, tentou de puxeta, mas a bola passou por cima. O Cruzeiro reagiu de imediato, e Marquinhos teve boa chance, mas chutou por cima também. Aos 19 minutos, Fernando Diniz tirou Eduardo e Dudu para colocar Christian e Lucas Silva.

continua após a publicidade

O time de São João del Rey abriu o placar aos 24 minutos: Nathan cruzou da esquerda, Cássio não alcançou a bola, que bateu em Fabrício Bruno e entrou. O Cruzeiro não teve forças para buscar o empate, e o torcedor cruzeirense de Brasília vaiou muito o técnico Fernando Diniz.



➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O que vem por aí para Cruzeiro e Athletic no Mineiro

Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Betim, sábado (25), às 16h30, no Mineirão. E o Athletic joga contra o Aymorés, em Ubá, no domingo (26), às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 0 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - 2a. RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, 19 h

📍 Local: Arena Mané Garrincha - Brasília

🥅 Gol: Fabrício Bruno (contra) (24'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Fabrício Bruno, Lucas Romero (Cruzeiro), Yuri e Diego Fumaça (Athletic)

💸 Renda: R$ 1.059.922,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 11.854

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

Jefferson, Douglas Pelé (Jhonatan), Edson, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga (Rafael Conceição); Welinton Torrão (Neto Costa), Gustavão (Wesley Gasolina) e Mateus Gonçalves (Nathan).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero (Tevis), Matheus Henrique e Eduardo (Christian); Marquinhos (Lautaro Diaz), Bolasie e Dudu (Lucas Silva).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida Costa

4️⃣ Quarto árbitro: Jonas Alves Henrique

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas