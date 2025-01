Cruzeiro: Diniz garante que segue com planejamento inalterado

A derrota para o Athletic por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Brasília, pelo Campeonato Mineiro, não vai alterar o planejamento do Cruzeiro para o início de temporada. É o que garante o técnico Fernando Diniz, após a partida na Arena Mané Garrincha. O treinador também adiantou que o atacante Gabigol e o meia Matheus Pereira serão titulares na partida de sábado (25), contra o Betim, no Mineirão, às 16h30.

- Trabalhamos jogo a jogo para fazer o melhor para o Cruzeiro. Vamos analisar com calma até sábado. Os jogadores que achamos melhor não trazer para Brasília devem jogar e vamos ver quais as condições dos jogadores daqui para ver o que é melhor para sábado – afirmou Fernando Diniz, que poupou Gabigol, Matheus Pereira e Walace da viagem à Capital Federal.

Cruzeiro sofreu primeira derrota no ano, diante do Athletic, em Brasília (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em 19 jogos no comando do Cruzeiro, desde setembro do ano passado, Diniz venceu apenas quatro vezes – empatou oito e perdeu sete. E muito das vaias que ouviu nesta quarta-feira (22) em Brasília foi motivado por esse desempenho ruim em 2024.

Diniz afirma que está sempre aprendendo com as derrotas, mas garantiu que essa diante do Athletic não faz muita diferença em seu trabalho:

- Com resultados ruins, você fica mais reflexivo. Mas não é com essa derrota que eu vou falar aqui que aprendi um monte de coisa. Esse tipo de reflexão porque perdeu não me interessa. Do ano passado, estamos digerindo para melhorar e ajudar o Cruzeiro.

Diniz lembra que o Cruzeiro teve boas atuações nos jogos anteriores

Para Diniz, não é a derrota para o Athletic que vai definir o trabalho do Cruzeiro nesse início de temporada:

- Não posso falar uma coisa depois dos jogos contra o São Paulo, o Atlético-MG e o Tombense e agora parecer que tudo acabou. O torcedor pode vaiar, mas a gente que milita no futebol sabe que não é assim que funciona. Temos de analisar o jogo. Está começando agora a temporada. A gente vai trabalhar para melhorar o time – disse o treinador do Cruzeiro.