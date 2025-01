Fernando Diniz sai de campo vaiado após derrota do Cruzeiro; veja

Apesar de ter sido a primeira da temporada, a derrota do Cruzeiro para o Athletic por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, gerou uma onda de vaias e xingamentos a Fernando Diniz. O técnico saiu de campo muito hostilizado pela sua torcida. Assista ao vídeo abaixo;

O Athletic, com duas vitórias em dois jogos, lidera o Grupo B com seis pontos, enquanto o time do técnico Fernando Diniz permanece com três pontos no Grupo C.

Recentemente Diniz elogiou ambiente do Cruzeiro

Fernando Diniz elogiou o comportamento dos reforços do Cruzeiro e disse que o ambiente de trabalho está totalmente diferente dos últimos meses de 2024.

- Todo mundo que chegou está conseguindo se adaptar muito rápido ao que a gente pretende na parte tática. Existe uma energia e uma sinergia muito fácil de se detectar no trabalho dia a dia. A gente vai poder contar com o elenco muito mais forte e robusto para a temporada – afirmou o treinador do Cruzeiro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, domingo (19), no Mineirão, na estreia no Campeonato Mineiro.

Retrospecto no Mané Garrincha

A primeira apresentação do Cruzeiro no Mané Garrincha foi ainda em 2014, antes mesmo da Copa do Mundo. A Raposa derrotou o Athletico-PR por 3 a 2, em 4 de maio, pelo Campeonato Brasileiro – o time paranaense cumpria perda de mando de campo.

Na única vez em que foi mandante na Arena Mané Garrincha, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, pela Série B do Brasileiro, em 13 de agosto de 2022 – o Mineirão estava alugado para um show de música.