Fernando Diniz reconhece que mereceu as vaias em Brasília

O técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, após a derrota para o Athletic por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, reconheceu que o torcedor tinha todo o direito de vaiá-lo, não só pelo resultado, mas também pela má apresentação da equipe.

- O time não fez um bom jogo. E só com vitória a gente vai conquistar o apoio do torcedor. Não tem outro caminho. Se não ganhar, não tem convencimento. E o torcedor está no direito de vaiar. Se não vencer, vai ser esse ambiente que ficou depois que o time tomou o gol – comentou o treinador do Cruzeiro.

Zagueiro Fabrício Bruno fez gol contra na derrota do Cruzeiro para o Athletic, em Brasília (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A derrota para o Athletic foi a primeira do Cruzeiro no ano, após empates com São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0), em Orlando (EUA), e a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, domingo (19), no Mineirão, na estreia no Estadual.

Ao analisar a partida, Fernando Diniz reconheceu que o time não começou bem, melhorou após a parada técnica no primeiro tempo, mas apresentou uma falha que foi decisiva:

- Oferecemos as bolas paradas, que eram a chance mais possível de o Athletic fazer gol. Tínhamos que evitar as faltas. Depois do gol, a gente se perdeu como time, tentando resolver de uma maneira mais rápida e acabou criando menos do que antes – avaliou.

Diniz apontou os principais erros do Cruzeiro diante do Athletic

O técnico da Raposa negou que tenha sido surpreendido com a boa atuação da equipe de São João del Rey, na partida desta quarta-feira (22), em Brasília:

- Acho que não teve surpresa nenhuma. Depois que o time passou a cadenciar e ter controle do jogo, teve mais chance de fazer gol. Sabíamos da qualidade do Athletic. O Cruzeiro perdeu o jogo por algumas falhas no sistema defensiva, principalmente a oferta de bolas paradas. E quando teve chance de marcar, não aproveitou – definiu Fernando Diniz.