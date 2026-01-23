Após estreia, Gerson projeta clássico do Cruzeiro contra o Atlético-MG

Estreante na derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o Democrata-GV, Gerson já virou a página com foco no clássico. O camisa 97 projetou o confronto com o Atlético-MG e também falou um pouco sobre a parceria com Matheus Pereira.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– Clássico é clássico em todos os lugares. Jogo pegado, jogo difícil. Amanhã já estamos no CT, visando esse jogo que vai ser muito difícil – projetou Gerson.

– Feliz, óbvio. Pela estreia, não pelo resultado. Queria estrear vencendo, mas o futebol é dinâmico. Amanhã já vamos treinar de olho no clássico - comentou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além disso, o jogador também fez uma análise sobre sua partida. Ele ressaltou que é mais fácil para ele jogar com um companheiro de qualidade como Matheus Pereira.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Aí é com o professor, ele me conhece, sabe das minhas funções para ajudar a equipe. Quando eu era mais novo tinha preferências, hoje faço diversas funções. Onde tiver que ajudar, vou ajudar. Jogar com jogador inteligente fica fácil – analisou sobre jogar ao lado do camisa 10.

continua após a publicidade

Cruzeiro perde para o Democrata em estreia de Gerson

Na última partida antes do primeiro clássico do ano, o Cruzeiro perdeu para o Democrata-GV em partida muito parecida com a estreia no Campeonato Mineiro. A Raposa foi superior durante todo o jogo, mas não marcou. Do outro lado, Bryan foi certeiro e garantiu o 1 a 0.

A equipe comandada por Tite seguiu com suas características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.