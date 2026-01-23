Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Galo ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

Para o confronto, o zagueiro Vitor Hugo é dúvida. O defensor sentiu dores na coxa durante o clássico contra o Coelho, passou por exames de imagem e segue em tratamento com fisioterapia intensiva no departamento médico do clube.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.

O clube também tem uma dúvida para o confronto: o goleiro Cássio deixou o jogo anterior no intervalo, sendo substituído por Otávio, alegando dores na mão esquerda. O clube informou que o arqueiro sofreu um trauma e será reavaliado para determinar se terá condições de atuar na partida.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro

5° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado (Natanael), Vitor Hugo (Junior Alonso), Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes (Maycon), Victor Hugo, Bernard (Reinier); Dudu e Hulk (Cuello, Rony)

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio (Otávio), William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero e Lucas Silva; Christian (Gérson);, Matheus Pereira e Wanderson (Arroyo); Kaio Jorge