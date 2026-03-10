Com título pelo Cruzeiro, Tite iguala marca histórica de Telê Santana

O técnico Tite conquistou, no último domingo (8), o seu sétimo título estadual na carreira. De quebra, o comandante ainda igualou uma marca de Telê Santana com o troféu do Campeonato Mineiro, pelo Cruzeiro.

Adenor Leonardo Bachi igualou o feito de Telê Santana e conquistou os quatro principais torneios estaduais do Brasil.

O Fio de Esperança venceu duas vezes o Campeonato Mineiro, pelo Atlético (1970 e 1988), duas vezes o Paulistão, com o São Paulo (1991 e 1992), uma do carioca, com o Fluminense (1969) e levantou um troféu do Gauchão, em 1977, pelo Grêmio.

Telê Santana (Foto: Acervo/SPFC)

Enquanto isso primeiro troféu levantado por Tite foi o do Campeonato Gaúcho Série A2, pelo Veranópolis ,em 1993. Posteriormente, venceu em 2000 o Gauchão no comando do Caxias do Sul, e em 2001 pelo Grêmio.

Oito anos depois, Tite voltou a conquistar o estadual do Rio Grande do Sul, em 2009, no comando do Internacional.

Posteriormente, venceu o Campeonato Paulista treinando o Corinthians, em 2013. Em 2024, conquistou seu último estadual, no comando do Flamengo.

Confira a lista de títulos de Tite como treinador

1 Mundial de Clubes: 2012 (Corinthians) 1 Copa Libertadores: 2012 (Corinthians) 1 Copa América: 2019 (Seleção Brasileira) 1 Copa Sul-Americana: 2008 (Internacional) 1 Recopa Sul-Americana: 2013 (Corinthians) 2 Campeonatos Brasileiros: 2011 e 2015 (Corinthians) 1 Copa do Brasil: 2001 (Grêmio) 1 Campeonato Paulista: 2013 (Corinthians) 3 Campeonatos Gaúchos: 2000 (Caxias), 2001 (Grêmio) e 2009 (Internacional) 1 Campeonato Emiradense: 2010 (Al-Wahda) 1 Supercopa dos Emirados Árabes: 2011 (Al-Wahda) 1 Campeonato Gaúcho A2: 1993 (Veranópolis) 1 Campeonato Carioca: 2024 (Flamengo) 1 Campeonato Mineiro: 2026 (Cruzeiro)

