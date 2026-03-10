menu hamburguer
Com título pelo Cruzeiro, Tite iguala marca histórica de Telê Santana

O comandante cruzeirense conquistou os quatro maiores estaduais do Brasil

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/03/2026
12:30
Tite e Matheus Bachi (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
imagem cameraTite e Matheus Bachi (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
O técnico Tite conquistou, no último domingo (8), o seu sétimo título estadual na carreira. De quebra, o comandante ainda igualou uma marca de Telê Santana com o troféu do Campeonato Mineiro, pelo Cruzeiro.

Adenor Leonardo Bachi igualou o feito de Telê Santana e conquistou os quatro principais torneios estaduais do Brasil.

O Fio de Esperança venceu duas vezes o Campeonato Mineiro, pelo Atlético (1970 e 1988), duas vezes o Paulistão, com o São Paulo (1991 e 1992), uma do carioca, com o Fluminense (1969) e levantou um troféu do Gauchão, em 1977, pelo Grêmio.

Telê Santana - São Paulo
Telê Santana (Foto: Acervo/SPFC)

Enquanto isso primeiro troféu levantado por Tite foi o do Campeonato Gaúcho Série A2, pelo Veranópolis ,em 1993. Posteriormente, venceu em 2000 o Gauchão no comando do Caxias do Sul, e em 2001 pelo Grêmio.

Oito anos depois, Tite voltou a conquistar o estadual do Rio Grande do Sul, em 2009, no comando do Internacional.

Posteriormente, venceu o Campeonato Paulista treinando o Corinthians, em 2013. Em 2024, conquistou seu último estadual, no comando do Flamengo.

Confira a lista de títulos de Tite como treinador

  1. 1 Mundial de Clubes: 2012 (Corinthians)
  2. 1 Copa Libertadores: 2012 (Corinthians)
  3. 1 Copa América: 2019 (Seleção Brasileira)
  4. 1 Copa Sul-Americana: 2008 (Internacional)
  5. 1 Recopa Sul-Americana: 2013 (Corinthians)
  6. 2 Campeonatos Brasileiros: 2011 e 2015 (Corinthians)
  7. 1 Copa do Brasil: 2001 (Grêmio)
  8. 1 Campeonato Paulista: 2013 (Corinthians)
  9. 3 Campeonatos Gaúchos: 2000 (Caxias), 2001 (Grêmio) e 2009 (Internacional)
  10. 1 Campeonato Emiradense: 2010 (Al-Wahda)
  11. 1 Supercopa dos Emirados Árabes: 2011 (Al-Wahda)
  12. 1 Campeonato Gaúcho A2: 1993 (Veranópolis)
  13. 1 Campeonato Carioca: 2024 (Flamengo)
  14. 1 Campeonato Mineiro: 2026 (Cruzeiro)

