Cruzeiro x Pouso Alegre: confira as opções de Tite para a semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro decide neste sábado (28) uma vaga na final do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite enfrenta o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal do Estadual.

Diferente do jogo de ida, a Raposa terá força total no Mineirão. No primeiro confronto, Kaio Jorge e Arroyo foram preservados, mas já estão à disposição.

A dúvida é se Tite irá escalar a equipe com força máxima ou irá rodar o time por opção técnica ou até mesmo para poupar alguns jogadores devido à sequência de jogos.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro traz: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O Cabuloso chega ao duelo com uma vantagem mínima. No Manduzão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Entretanto, apesar da vitória, a torcida celeste está na bronca com o grupo. Na última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, a torcida pediu a saída do técnico Tite.

Cruzeiro x Pouso Alegre

