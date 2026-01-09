Torcida do Cruzeiro manda recado a Gerson após chegada em Belo Horizonte

O Cruzeiro acertou a contratação do meio-campista Gerson, que fez história no Flamengo, para a temporada 2026. O jogador chegou em Belo Horizonte nesta sexta-feira (9) para realizar exames médicos e assinar com o novo clube. Nas redes sociais, muitos torcedores do Cabuloso mandaram um recado ao novo reforço.

continua após a publicidade

Para fechar com Gerson, o Cruzeiro ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual). O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. O jogador vem para disputar uma vaga na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

➡️Rivais reagem a acerto de Gerson com o Cruzeiro: 'Não conseguiu'

Nas redes sociais, os torcedores do Cruzeiro não deixaram a chegada de Gerson passar batido. Muitos deixaram um recado especial ao "Coringa" depois da sua chegada na capital mineira. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro

Gerson será jogador do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Zenit)

Veja o recado da torcida do Cruzeiro para Gerson

Negociação complexa

Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.

Pedrinho, dono da SAF, confirmou a chegada de Gerson no Cruzeiro depois de longa negociação. Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Tite já tem planos para Gerson no Cruzeiro

O técnico Tite já tem planos para a chegada de Gerson ao Cabuloso. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador sobre a chegada de Gerson no Cruzeiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas