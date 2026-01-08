Agenda do Cruzeiro no Campeonato Mineiro: clássicos, datas e onde assistir
O Cruzeiro estreará no Campeonato Mineiro neste sábado (10)
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Pouso Alegre, no Mineirão. A partida marcará o reencontro da Nação Azul com o time e também a estreia do técnico Tite no comando do clube.
O Cabuloso busca em 2026 seu 39º título mineiro, mas também tenta se reencontrar com o troféu. A última vez que a equipe conquistou o torneio foi em 2019.
Onde assistir aos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro
O Campeonato Mineiro terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Veja tabela de jogos do Cruzeiro na fase de grupos do Campeonato Mineiro
- 1ª rodada: 10/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Pouso Alegre – Mineirão, em Belo Horizonte
- 2ª rodada: 14/01/2026 - 21h30 – Tombense x Cruzeiro – Almeidão, em Tombos
- 3ª rodada: 17/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Uberlândia – Mineirão, em Belo Horizonte
- 4ª rodada: 21/01/2026 - 21h00 – Cruzeiro x Democrata – Mineirão, em Belo Horizonte
- 5ª rodada: 24/01/2026 - 18h00 – Atlético x Cruzeiro – Arena MRV, em Belo Horizonte
- 6ª rodada: 01/02/2026 - 20h00 – Betim x Cruzeiro – Arena Vera Cruz, em Betim
- 7ª rodada: 07/02/2026 - 18h00 – Cruzeiro x América – Mineirão, em Belo Horizonte
- 8ª rodada: 14/02/2026 - 16h30 – URT x Cruzeiro – Arena DB, em Patos de Minas
Regulamento do Campeonato Mineiro 2026
As 12 equipes citadas anteriormente foram divididas em três grupos de clubes. Os times não irão enfrentar os adversários de suas chaves, disputando oito partidas na primeira fase.
Ao fim das 48 partidas, será definida a Classificação Geral. Sendo assim, os jogos da semifinal serão realizados entre melhor 1º colocado x melhor 2º colocado, e 2º melhor 1º colocado e 3º melhor primeiro colocado. Além disso, do 5º ao 8ª colocado, os clubes se classificam para a disputa do Troféu Inconfidência. Ao fim da primeira fase, os cartões serão zerados, enquanto quaisquer suspensões, por cartão vermelho ou terceiro cartão amarelo na fase classificatória exigirão cumprimento da suspensão na primeira partida da fase seguinte.
Nas semifinais do Campeonato Mineiro, as equipes com melhor colocação irão disputar o jogo de volta em casa, não havendo prorrogação. Sendo assim, em caso de igualdade, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis.
Posteriormente, a grande decisão será disputada em jogo único no Mineirão. Assim como na semifinal, se o confronto terminar empatado, será definido nas penalidades máximas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias