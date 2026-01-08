O Cruzeiro irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Pouso Alegre, no Mineirão. A partida marcará o reencontro da Nação Azul com o time e também a estreia do técnico Tite no comando do clube.

O Cabuloso busca em 2026 seu 39º título mineiro, mas também tenta se reencontrar com o troféu. A última vez que a equipe conquistou o torneio foi em 2019.

Cruzeiro venceu o Mineiro em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )

Onde assistir aos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.

Veja tabela de jogos do Cruzeiro na fase de grupos do Campeonato Mineiro

1ª rodada: 10/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Pouso Alegre – Mineirão, em Belo Horizonte

2ª rodada: 14/01/2026 - 21h30 – Tombense x Cruzeiro – Almeidão, em Tombos

3ª rodada: 17/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Uberlândia – Mineirão, em Belo Horizonte

4ª rodada: 21/01/2026 - 21h00 – Cruzeiro x Democrata – Mineirão, em Belo Horizonte

5ª rodada: 24/01/2026 - 18h00 – Atlético x Cruzeiro – Arena MRV, em Belo Horizonte

6ª rodada: 01/02/2026 - 20h00 – Betim x Cruzeiro – Arena Vera Cruz, em Betim

7ª rodada: 07/02/2026 - 18h00 – Cruzeiro x América – Mineirão, em Belo Horizonte

8ª rodada: 14/02/2026 - 16h30 – URT x Cruzeiro – Arena DB, em Patos de Minas

Regulamento do Campeonato Mineiro 2026

As 12 equipes citadas anteriormente foram divididas em três grupos de clubes. Os times não irão enfrentar os adversários de suas chaves, disputando oito partidas na primeira fase.

Ao fim das 48 partidas, será definida a Classificação Geral. Sendo assim, os jogos da semifinal serão realizados entre melhor 1º colocado x melhor 2º colocado, e 2º melhor 1º colocado e 3º melhor primeiro colocado. Além disso, do 5º ao 8ª colocado, os clubes se classificam para a disputa do Troféu Inconfidência. Ao fim da primeira fase, os cartões serão zerados, enquanto quaisquer suspensões, por cartão vermelho ou terceiro cartão amarelo na fase classificatória exigirão cumprimento da suspensão na primeira partida da fase seguinte.

Nas semifinais do Campeonato Mineiro, as equipes com melhor colocação irão disputar o jogo de volta em casa, não havendo prorrogação. Sendo assim, em caso de igualdade, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis.

Posteriormente, a grande decisão será disputada em jogo único no Mineirão. Assim como na semifinal, se o confronto terminar empatado, será definido nas penalidades máximas.