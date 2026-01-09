Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de estreia dos times na fase de grupos do Campeonato Mineiro. O jogo terá transmissão do Premiere (TV fechada) e da Sportv (TV fechada).

Para o duelo, o técnico Tite escalará a Raposa com uma equipe completamente alternativa. Em sua apresentação, o comandante deu até pistas sobre a possível escalação.

– Estou pensando no Moraes, na recuperação do João Marcelo. Conversei com ele de manhã. Dar vazão ao Jonathan Jesus, falavam dele sair, mas disse que vai ficar. Do Prates, do Matheuzinho voltar. Do Ryan, Japa, Rodriguinho, Neiser. A prioridade é deles. Claro que paralelamente a direção está de olho. Mas estamos de olho nos crias da Toca. O objetivo é o título Mineiro? Vamos com os meninos no primeiro jogo – disse Tite.

– É desafiador, depois de sete anos de Seleção, fiz um trabalho, sentimos muito o calendário e o acúmulo de competições. Terá toda a necessidade, e o Cruzeiro tem grandes profissionais na prevenção de lesões, para que tenhamos saúde física, psicológica. Jogar quarta e domingo, a pressão fica muito forte. Em um primeiro estágio, é o Campeonato Mineiro nosso foco. A utilização dos outros jogadores vai muito do condicionamento deles. Vem Matheus, deu um incidente, vai ter que operar o joelho. Vem o Otávio, que está pronto, e o Cássio que voltou no peso e percentual de gordura do fim da última temporada. Eu falei para o João que ele estava muito melhor fisicamente. Essa consciência é participada com o comando – comentou.

Treino do Cruzeiro na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Pouso Alegre

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X POUSO ALEGRE

CAMPEONATO MINEIRO- 1ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Otávio; Kauã Prates; João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Moraes; Murilo Rhikman, Matheus Henrique, Japa; Néiser Villarreal, Rayan Lelis e Rodriguinho (Kenji)

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)

Thiago Braga; Da Silva, Victor Oliveira, Vitão e Enzo; Thomas Augustin, Ítalo Henrique, Gabriel e Bruno; De Paula e Ricardo Bueno.