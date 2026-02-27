Renato Gaúcho defende convocação de jogador do Cruzeiro para a Copa do Mundo

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge tem sido citado frequentemente nas possíveis listas de convocação para a Copa do Mundo. Ex-Cruzeiro e Seleção Brasileira, o técnico Renato Gaúcho também fez coro pela presença do camisa 19 no Mundial.

Em entrevista à Romário TV, o ex-jogador ressaltou que não abriria mão de jogadores definidores de jogada e citou o cruzeirense em meio a outras opções.

– Eu não abriria mão, de maneira alguma, de um Pedro, de um Kaio Jorge, do Tigrinho. No momento em que ele (Ancelotti) tem jogadores móveis na frente, depende do que você precisa no jogo – comentou Renato Gaúcho.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O Brasil tem muitos jogadores de lado, o Estêvão, o Raphinha, o Vini Jr, que têm uma facilidade muito grande para fazer as jogadas de fundo. Só que, como eles têm essa facilidade para fazer essas jogadas, e a bola vai chegar dentro da área, precisa ter um cara que sabe fazer gol. É por isso que é fundamental ter o Pedro, o Kaio Jorge, o Tigrinho. Esses caras sabem fazer gol – complementou.

– Você precisa ter um cara dentro da área, dependendo do jogo. Pelo menos, para ter essa outra forma de mudar uma parte tática. Não quer começar? Tudo bem. Muitas vezes, você tem os caras que fazem as jogadas na linha de fundo, a bola chega na área, mas não tem o cara da posição pra fazer o gol. Tem hora que você precisa desse cara. Esses são fundamentais em uma Copa do Mundo, na minha opinião – analisou Renato.

Números de Kaio Jorge em 2026

Artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2025, Kaio Jorge já tem números interessantes na atual temporada. Até o momento, ele disputou nove partidas e marcou seis gols, sendo cinco deles no Campeonato Mineiro.

Em 2026, suas vítimas foram Uberlândia, Atlético-MG, América-MG, Mirassol e URT. Na última partida, ele chegou a balançar as redes contra o Corinthians, mas estava em posição de impedimento.

