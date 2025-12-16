Cruzeiro anuncia contratação do técnico Tite

O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Tite nesta terça-feira (16). A chegada do treinador acontece apenas um dia depois da saída de Leonardo Jardim, que se despediu depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

Cruzeiro agiu rápido no mercado

No início desta temporada, a diretoria celeste também teve de promover uma mudança de técnico, quando Fernando Diniz foi demitido em 27 de fevereiro após tropeçar duas vezes seguidas no Campeonato Mineiro, perdendo para o Athletic e empatando com o Betim.

Na época, a diretoria da Raposa levou oito dias para assinar com Leonardo Jardim. O treinador chegou ao clube em 4 de fevereiro. Com a saída do comandante, no dia 15, o Cruzeiro levou apenas um dia para fechar com o novo técnico, Tite.

Volta de Tite ao futebol

Aos 64 anos, o gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Tite tem negociações com o Cruzeiro (Foto: Dhavid Normando/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho.

– Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos – disse Tite em comunicado.