Fabrício Bruno aponta principal problema do Cruzeiro

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e, nesta quarta-feira (18), perdeu mais uma partida, desta vez para o Athletico-PR, por 2 a 1. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno fez um diagnóstico da má fase da equipe.

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– Diagnóstico não é nem ruim, é péssimo. Tudo que temos, que mostramos ano passado, está muito abaixo do que podemos. O início de ano, três meses turbulentos, nunca tivemos paz para trabalhar. Isso influencia um pouco. Nosso time não vive um mau momento, o problema é confiança. A partir do momento que não encaixamos uma sequência de vitórias, a confiança acaba indo embora. Não existe jogador ruim, existe jogador sem confiança. Nosso time carece da confiança do ano passado – analisou Fabrício Bruno na zona mista.

– É um desafio, retomar nossa confiança, a confiança do torcedor. Peço desculpas ao torcedor. É ter discernimento. Geralmente quando tem troca de comando é porque nada está certo. Que a gente possa, com o novo treinador, ter esse discernimento, organização, parar de tomar gol. Quando a fase está ruim, tudo acontece. Sabíamos que aqui eles têm os primeiros 15 minutos fortes. Tomamos o gol com um minuto, foi tudo por água abaixo – complementou.

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Fabrício Bruno em Athletico-PR e Cruzeiro, na Arena da Baixada (Fotos: Igor Barrankievicz e Du Caneppele/Cruzeiro)

O zagueiro ainda destacou que em conversa entre os jogadores após a demissão de Tite, ele cobrou mais intensidade nas partidas.

– Nós como grupo nos reunimos todos os dias, nos damos muito bem. Ano passado tivemos uma baita temporada, são praticamente os mesmos jogadores. Falei no vestiário, temos que retomar a intensidade que nos levou a ter sucesso recente. Nosso time tem que estar sempre com a corda esticada, sem isso as coisas não acontecem. Deixamos pontos em casa ano passado. Precisamos ser mais agressivos para ser como fomos ano passado – analisou o defensor.

Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

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Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, na vice-lanterna, podendo terminar a rodada em último a depender do resultado do jogo do Internacional.

Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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