Fabrício Bruno faz alerta sobre Brasileirão do Cruzeiro: 'Não pode passar de domingo'

Uma das lideranças do Cruzeiro, o zagueiro Fabrício Bruno deu entrevista na zona mista depois da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR. O defensor destacou que a equipe precisa ter mais intensidade e que a reação não pode passar de domingo.

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– Precisamos ter mais intensidade. É algo que cobramos muito. Quando se torna um time passivo, é fácil para todos. Pedi isso para todos, pressão para retomar a posse. A gente precisa disso para voltar a ganhar e a confiança voltar aos poucos. Quando acontece isso, a gente empata em casa e perde, perdemos confiança. Temos que nos recuperar mentalmente para voltar ao trilho, ao caminho das vitórias – projetou Fabrício Bruno.

– Eu acho que não pode passar de domingo a primeira vitória. Temos que fazer por merecer. Se controlamos os primeiros minutos poderíamos ter uma noite feliz. Temos que acordar o quanto antes. É uma competição traiçoeira. Faltam 31, mas passa rápido. Teremos um período para ajustar e voltar depois da Data Fifa – disse.

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Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, na lanterna depois da vitória do Internacional contra o Santos.

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Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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