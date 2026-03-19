Interino do Cruzeiro projeta reação e fala sobre situação de Kaio Jorge

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue sem vencer no torneio. Na última quarta-feira (18), a equipe foi derrotada pelo Athletico-PR por 2 a 1. Depois do jogo, o interino Wesley Carvalho projetou uma reação da equipe contra o Santos.

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– Não é o que gostaríamos que estivesse acontecendo com o Cruzeiro. Os números não negam. Mas é muito difícil definir um desses três itens e falar o que foi mais preponderante. O mental está pesando. Fomos campeões mineiros e já temos jogos quarta e domingo. Uma situação dessa, problemas no DM, uma equipe um pouco desconfigurada, mas não é motivo de estarmos assim. Cada jogo foi uma história. O que temos que entender é que esse grupo é capaz. Vamos apoiar. Estamos incomodados, os atletas também. Vamos focar no próximo jogo, ganhar do Santos. Temos que sair dessa situação que nos colocamos – analisou o interino.

– Apoio interno, do staff, direção, gestão, atletas e familiares. Esse é o melhor caminho, apoio. Não adianta nós, dentro do clube, não acreditarmos. Já passamos por situações piores ano passado e fizemos uma grande temporada. Vamos recuperar os jogadores que atuaram, os que estão no DM, devo ter alguns retornos, e focar no positivo. É aprender com os erros e buscar a vitória. É só isso que salva um clube – projetou Wesley Carvalho.

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Athletico-PR e Cruzeiro, na Arena da Baixada (Fotos: Igor Barrankievicz e Du Caneppele/Cruzeiro)

O auxiliar técnico ainda comentou sobre o possível retorno de Kaio Jorge. O profissional não cravou a volta do camisa 19, mas explicou que ela é muito provável.

– Não posso garantir. Mas a expectativa é positiva. Acredito que ele (Kaio Jorge) vai estar em campo. Ele começou a treinar em campo. A não ser que ele sinta algo no pé que levou um pisão. Mas acredito que deva estar – comentou.

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Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, na lanterna depois da vitória do Internacional contra o Santos.

Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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