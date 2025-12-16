Cruzeiro se aproxima de Tite; torcida desconfia do técnico

Um dia depois do anúncio oficial da saída de Leonardo Jardim, o Cruzeiro está muito próximo de acertar a contratação de Tite. As tratavas avançaram e o nome do comandante é o mais forte para assumir a equipe. Entretanto, o técnico não agrada todos os torcedores cruzeirenses.

O gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho.

Tite tem negociações com o Cruzeiro (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

– Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos – disse Tite em comunicado.

Torcida do Cruzeiro desconfia de Tite

Diferente do cenário que teria no início do ano, com apoio imenso para o retorno ao Corinthians, Tite não tem aprovação boa entre os torcedores do Cruzeiro.

Em pesquisa realizada no canal de transmissão Lance! Cruzeiro no Whatsapp, a Nação Azul demonstrou desconfiança, com a maior parte dos celestes preferindo outro nome ao do ex-Corinthians e Flamengo.

Na votação, 69% dos torcedores cruzeirenses reprovaram o nome de Tite e afirmaram que preferiam outra opção, 31% disse ter dúvidas ou aprovar o nome. Dos que não rejeitam o técnico, 48,7% acreditam que ele é um bom nome.

Estatísticas de Tite em seus dois últimos trabalhos

Tite pela Seleção Brasileira

81 jogos

61 vitórias

13 empates

7 derrotas

Tite pelo Flamengo