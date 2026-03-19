É hoje! Libertadores 2026: onde assistir, potes e a definição dos rivais brasileiros
Clubes brasileiros conhecem hoje seus rivais no caminho para a Glória Eterna
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A Copa Libertadores de 2026 dá um passo decisivo nesta quinta-feira com a definição da fase de grupos. Em sorteio marcado para as 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conhecerão seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a grande final no dia 28 de novembro.
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O evento organiza os times em oito grupos de quatro equipes, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeita critérios técnicos, e cada chave contará com um representante de cada nível. Há apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles venha da fase preliminar — cenário que não se aplica aos brasileiros nesta edição, já que Bahia e Botafogo foram eliminados antes da fase principal.
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O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes garantidos diretamente na fase de grupos: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A expectativa é de protagonismo, especialmente com três equipes posicionadas como cabeças de chave.
O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.
A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:
Pote 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2:
- Corinthians
- Cruzeiro
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Lanús (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Universitario (Peru)
Pote 3:
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Santa Fe (Colômbia)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4:
- Mirassol
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Independiente Medellín (Colômbia)*
- Tolima (Colômbia)*
- Sporting Cristal (Peru)*
- Barcelona de Guayaquil (Equador)*
*times que podem enfrentar adversários do mesmo país
O sorteio desta quinta marca o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.
Confira o calendário completo da competição:
Calendário | Libertadores 2026
- 1ª rodada: 7 a 9 de abril
- 2ª rodada: 14 a 16 de abril
- 3ª rodada: 28 a 30 de abril
- 4ª rodada: 5 a 7 de maio
- 5ª rodada: 19 a 21 de maio
- 6ª rodada: 26 a 28 de maio
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
- Final: 28 de novembro
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Com tradição, rivalidade e alto nível técnico, o sorteio não apenas define adversários, mas também começa a desenhar possíveis "grupos da morte" e caminhos mais acessíveis rumo à decisão em Montevidéu. A partir desta noite, o continente passa a enxergar com mais clareza quem pode brigar pela Glória Eterna em 2026.
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