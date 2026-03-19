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É hoje! Libertadores 2026: onde assistir, potes e a definição dos rivais brasileiros

Clubes brasileiros conhecem hoje seus rivais no caminho para a Glória Eterna

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
08:33
Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores da América (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
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A Copa Libertadores de 2026 dá um passo decisivo nesta quinta-feira com a definição da fase de grupos. Em sorteio marcado para as 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conhecerão seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a grande final no dia 28 de novembro.

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O evento organiza os times em oito grupos de quatro equipes, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeita critérios técnicos, e cada chave contará com um representante de cada nível. Há apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles venha da fase preliminar — cenário que não se aplica aos brasileiros nesta edição, já que Bahia e Botafogo foram eliminados antes da fase principal.

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O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes garantidos diretamente na fase de grupos: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A expectativa é de protagonismo, especialmente com três equipes posicionadas como cabeças de chave.

O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.

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Sorteio da Libertadores (Foto: divulgação Conmebol)
Sorteio da Libertadores (Foto: divulgação Conmebol)

A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:

Pote 1:

  1. Flamengo
  2. Palmeiras
  3. Fluminense
  4. Boca Juniors (Argentina)
  5. Peñarol (Uruguai)
  6. Nacional (Uruguai)
  7. LDU (Equador)
  8. Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

  1. Corinthians
  2. Cruzeiro
  3. Libertad (Paraguai)
  4. Estudiantes (Argentina)
  5. Cerro Porteño (Paraguai)
  6. Lanús (Argentina)
  7. Bolívar (Bolívia)
  8. Universitario (Peru)

Pote 3:

  1. Junior Barranquilla (Colômbia)
  2. Universidad Católica (Chile)
  3. Rosario Central (Argentina)
  4. Santa Fe (Colômbia)
  5. Always Ready (Bolívia)
  6. Coquimbo Unido (Chile)
  7. La Guaira (Venezuela)
  8. Cusco (Peru)

Pote 4:

  1. Mirassol
  2. Universidad Central (Venezuela)
  3. Platense (Argentina)
  4. Independiente Rivadavia (Argentina)
  5. Independiente Medellín (Colômbia)*
  6. Tolima (Colômbia)*
  7. Sporting Cristal (Peru)*
  8. Barcelona de Guayaquil (Equador)*
    *times que podem enfrentar adversários do mesmo país

O sorteio desta quinta marca o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.

Confira o calendário completo da competição:

Calendário | Libertadores 2026

  1. 1ª rodada: 7 a 9 de abril
  2. 2ª rodada: 14 a 16 de abril
  3. 3ª rodada: 28 a 30 de abril
  4. 4ª rodada: 5 a 7 de maio
  5. 5ª rodada: 19 a 21 de maio
  6. 6ª rodada: 26 a 28 de maio
  7. Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
  8. Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
  9. Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
  10. Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
  11. Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
  12. Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
  13. Final: 28 de novembro

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Com tradição, rivalidade e alto nível técnico, o sorteio não apenas define adversários, mas também começa a desenhar possíveis "grupos da morte" e caminhos mais acessíveis rumo à decisão em Montevidéu. A partir desta noite, o continente passa a enxergar com mais clareza quem pode brigar pela Glória Eterna em 2026.

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