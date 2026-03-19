A Copa Libertadores de 2026 dá um passo decisivo nesta quinta-feira com a definição da fase de grupos. Em sorteio marcado para as 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conhecerão seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a grande final no dia 28 de novembro.

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O evento organiza os times em oito grupos de quatro equipes, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeita critérios técnicos, e cada chave contará com um representante de cada nível. Há apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles venha da fase preliminar — cenário que não se aplica aos brasileiros nesta edição, já que Bahia e Botafogo foram eliminados antes da fase principal.

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O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes garantidos diretamente na fase de grupos: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A expectativa é de protagonismo, especialmente com três equipes posicionadas como cabeças de chave.

O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.

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Sorteio da Libertadores (Foto: divulgação Conmebol)

A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:

Pote 1:

Flamengo Palmeiras Fluminense Boca Juniors (Argentina) Peñarol (Uruguai) Nacional (Uruguai) LDU (Equador) Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

Corinthians Cruzeiro Libertad (Paraguai) Estudiantes (Argentina) Cerro Porteño (Paraguai) Lanús (Argentina) Bolívar (Bolívia) Universitario (Peru)

Pote 3:

Junior Barranquilla (Colômbia) Universidad Católica (Chile) Rosario Central (Argentina) Santa Fe (Colômbia) Always Ready (Bolívia) Coquimbo Unido (Chile) La Guaira (Venezuela) Cusco (Peru)

Pote 4:

Mirassol Universidad Central (Venezuela) Platense (Argentina) Independiente Rivadavia (Argentina) Independiente Medellín (Colômbia)* Tolima (Colômbia)* Sporting Cristal (Peru)* Barcelona de Guayaquil (Equador)*

*times que podem enfrentar adversários do mesmo país

O sorteio desta quinta marca o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.

Confira o calendário completo da competição:

Calendário | Libertadores 2026

1ª rodada: 7 a 9 de abril 2ª rodada: 14 a 16 de abril 3ª rodada: 28 a 30 de abril 4ª rodada: 5 a 7 de maio 5ª rodada: 19 a 21 de maio 6ª rodada: 26 a 28 de maio Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto Quartas (ida): 8 a 10 de setembro Quartas (volta): 15 a 17 de setembro Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro Final: 28 de novembro

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Com tradição, rivalidade e alto nível técnico, o sorteio não apenas define adversários, mas também começa a desenhar possíveis "grupos da morte" e caminhos mais acessíveis rumo à decisão em Montevidéu. A partir desta noite, o continente passa a enxergar com mais clareza quem pode brigar pela Glória Eterna em 2026.

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