Brasileirão

Athletico-PR vence o Cruzeiro com gol relâmpago e afunda Raposa no Z4

As equipes se enfrentaram na Arena da Baixada pelo Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/03/2026
21:45
Athletico-PR x Cruzeiro.
Athletico-PR x Cruzeiro.
O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, na vice-lanterna, podendo terminar a rodada em último a depender do resultado do jogo do Internacional.

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

Como foi o jogo?

Com menos de um minuto, os donos da casa saíram na frente. Mendoza acertou belo chute da entrada da área e acertou o canto direito do goleiro Matheus Cunha. Aos oito minutos, a situação ficou ainda mais complicada para a Raposa quando Rodrigo José Pereira de Lima assinalou pênalti de Matheus Henrique em Viveros. O próprio camisa 9 cobrou a penalidade, na direita, Matheus Cunha acertou o canto, mas não evitou o 2 a 0.

Athletico-PR x Cruzeiro.
Athletico-PR x Cruzeiro.

Atrás no placar, o Cruzeiro conseguiu trabalhar melhor a bola, mas tinha sérias dificuldades para levar perigo ao gol de Santos. Já nos acréscimos, a Raposa teve uma de suas melhores chances quando Neyser escorou para Matheus Henrique, mas o camisa 8 finalizou mal. Nos instantes finais, Arroyo arriscou de longe em cobrança de falta, mas Santos defendeu.

Na segunda etapa, Kaiki tomou a iniciativa e recolocou Cabuloso no jogo. O lateral fez boa jogada pela esquerda e passou para Neyser deslocar Santos e diminuir o placar. Pouco tempo depois, o camisa 22 tev mais uma chance, em lançamento de William, mas errou o cabeceio.

A resposta do Furacão veio com Aguirre que, de cabeça, acertou o travessão de Matheus Cunha. O Cruzeiro até tentou seguir na pressão nos minutos finais, mas os donos da casa conseguiram fechar bem os corredores.

Ficha Técnica:

ATHLETICO X CRUZEIRO - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, 18 de março de 2026
📍Estádio: Arena da Baixada (Curitiba-PR)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) 
🚩Assistentes: Franscisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📟 VAR: Rodrigo Guarizo Pereira do Amaral

🟨 Cartões amarelos: Julimar (CAP), Artur Dias (CAP); Arroyo (CRU), Matheus Henrique (CRU), Lucas Silva (CRU)
🟥 Cartão vermelho: 
🥅Gols: Mendoza (CAP), Viveros (CAP); Neyser (CRU)

Escalações:

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)
Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva (Murilo), Japa (Wanderson), Christian (Rhuan Gabriel); Arroyo, Neyser (Chico da Costa)

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Portilla (Jadson), Gustavo, Dudu (João Cruz); Mendoza (Bruninho), Julimar (Chiqueti), Viveros

