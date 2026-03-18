Atitude de Neymar em Santos x Internacional chama atenção

Santos e Internacional estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma atitude de Neymar durante o duelo chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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No segundo tempo, Moisés foi derrubado dentro da área, e o árbitro Davi Lacerda marcou pênalti. Com muita categoria, Neymar deslocou Rochet e empatou o duelo em Santos x Internacional. O camisa 10 do Peixe foi comemorar com a torcida, subiu no muro, e por isso levou amarelo.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram o gesto de Neymar. A grande maioria se irritou com o árbitro por mostrar o cartão, mas teve quem criticasse o craque da Vila Belmiro. Veja a cena em Santos x Internacional e os comentários abaixo:

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Neymar comemora seu gol no jogo do Santos contra o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: Giuliano Rodrigues/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja atitude de Neymar e repercussão

O contexto que cerca Santos x Internacional

O Santos busca a segunda vitória na competição e tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, e vem de empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians. Para o confronto, a equipe deve manter o esquema com três zagueiros, mas não contará com Luan Peres, suspenso. A expectativa fica pela possível estreia de Lucas Veríssimo, recém apresentado.

Além disso, o time santista tem desfalques importantes no departamento médico. Vinícius Lira sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve passar por cirurgia. Já Gabriel Bontempo, com contratura lombar, será reavaliado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna após suspensão e estará à beira do campo.

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Do outro lado, o Internacional vive momento delicado no Brasileirão. O Colorado é o lanterna, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. A equipe tenta reagir fora de casa, mesmo com baixas importantes. Kayky está fora por lesão na coxa esquerda, enquanto Benjamin segue em recuperação. O volante Paulinho cumpre suspensão.