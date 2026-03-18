Wesley Carvalho reage à derrota e manda recado para novo técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), pela sétima rodada, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Após o duelo, o técnico interino Wesley Carvalho reagiu à derrota e mandou um recado para o novo técnico da equipe, que deve ser Artur Jorge.

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– Precisamos transformar as chances em gols. Conseguimos fazer um segundo tempo melhor. Os 15 minutos iniciais foram péssimos. Fomos muito mal, pagamos um preço caro, começamos perdendo por 2 a 0. Mudamos a estrutura da equipe, conseguimos melhorar, criar situações com o Neyser – analisou o auxiliar técnico.

– Eu acho que para o novo técnico, podemos falar que ele vai ter todo apoio nosso, do staff. E falar que precisamos nos recuperar. Os jogadores estão emocionalmente bem abatidos. Ele vai ter que abraçar a ideia do clube para recuperar essa equipe e voltarmos a vencer – disse Wesley Carvalho.

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Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, na vice-lanterna, podendo terminar a rodada em último a depender do resultado do jogo do Internacional.

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Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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