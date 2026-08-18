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Cruzeiro acerta renovação de Otávio com multa milionária

O arqueiro assumiu a titularidade da Raposa nesta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 15:37
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Otávio pelo Cruzeiro
Otávio pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Destaque do Cruzeiro nesta temporada, o goleiro Otávio deverá renovar seu vínculo com a Raposa. O atleta deverá assinar contrato com o clube até 2031, sendo que seu vínculo anterior ia até 2029.

Com o destaque na equipe principal e seu nome ganhando força, as conversas tiveram início há alguns meses. Neste ano, o Nottingham Forest chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, mas não avançou.

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O arqueiro terá uma valorização salarial e seu novo contrato contará também com gatilhos de aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior será de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).

Nascido no interior de Minas Gerais, em Perdigão, Otávio chegou ao Cruzeiro aos 10 anos e passou pelas seleções de base. No clube, se destacou nas últimas temporadas e ganhou espaço no time titular neste ano com a lesão de Cássio.

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A informação da renovação de contrato de Otávio com o Cruzeiro foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Cruzeiro se blinda do mercado por Otávio

Na última temporada, o Eintracht Frankfurt chegou a fazer contatos pelo defensor. Em 2026, o Nottingham Forest preparou uma oferta pelo jogador.

Segundo apuração do Lance!, o Nottingham Forest, equipe inglesa da Premier League, prepara uma proposta pelo goleiro. O clube britânico estaria disposto a pagar cerca de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual).

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Otávio foi protagonista em virada de chave do Cruzeiro

Com 20 anos, o goleiro Otávio assumiu a titularidade na equipe de Artur Jorge e foi peça importante na mudança de postura do Cruzeiro na temporada. Transmitindo segurança e se destacando em jogos decisivos do primeiro semestre, o camisa 81 empolgou tanto na Toca da Raposa II que a diretoria celeste interrompeu a busca por outro arqueiro.

Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No início do ano, Otávio era o terceiro na hierarquia da posição. Ainda assim, no Campeonato Mineiro ele foi testado por Tite em três partidas. Inicialmente, não chamou atenção, com média de 1.3 gols sofridos e de 1.7 defesa por jogo. Nas chances, perdeu dois jogos, contra Pouso Alegre e Democrata, mas venceu o Tombense.

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